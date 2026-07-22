С учетом текущей ситуации наша компания Monumenti.LV создала современное решение для защиты производимых нами гранитных изделий – возможность интеграции специализированного ID-чипа внутрь изделия по желанию клиента. ID-чип использует два уровня защиты – активный и пассивный.

Активная защита – это ID-чип, интегрируемый в гранитное изделие, на котором записана информация о продавце изделия и его владельце. ID-чип имеет уникальный идентификационный номер и занесён в клиентскую базу данных.