Общепринятым способом защиты от кражи считается маркировка гранитных элементов выгравированными на них инициалами. Во многих случаях это действительно препятствует краже, но по причине достаточно лёгкого удаления с поверхности гранита с помощью необременительной полировки, либо даже совпадения с заказанными инициалами для будущей перепродажи порождает большую уязвимость данного способа защиты. Об этом также говорит статистика полиции в отношении подобных краж — существенная часть украденных изделий имела не только гравировку с инициалами, но и содержала выгравированные имена и фамилии.
С учетом текущей ситуации наша компания Monumenti.LV создала современное решение для защиты производимых нами гранитных изделий – возможность интеграции специализированного ID-чипа внутрь изделия по желанию клиента. ID-чип использует два уровня защиты – активный и пассивный.
Активная защита – это ID-чип, интегрируемый в гранитное изделие, на котором записана информация о продавце изделия и его владельце. ID-чип имеет уникальный идентификационный номер и занесён в клиентскую базу данных.
Пассивная защита – это специальное физическое отверстие внутри изделия куда интегрируется ID-чип, создавая тем самым техническую метку крайне усложняющую дальнейшую перепродажу.
Главным преимуществом использования данного способа защиты является возможность идентификации гранитного изделия и доказательства принадлежности конкретному владельцу. Если изделие будет найдено после кражи, то ID-чип исключает спорную ситуацию принадлежности истинному владельцу.
Интеграция ID-чипа в гранитные изделия позволяет решить сразу несколько задач:
· Усложняет перепродажу украденного изделия;
· Снижает его привлекательность для кражи;
· Позволяет идентифицировать гранитное изделие;
· Подтверждает принадлежность владельцу;
· Создаёт цифровой паспорт гранитного изделия.
Сама стоимость установки ID-чипов составляет гораздо меньше стоимости гранитных изделий, используемых для благоустройства места захоронения. В этом случае данное вложение ощутимо снижает риски кражи и серьёзно повышает уровень безопасности, тем самым сохраняя вложенные деньги и нервную систему владельца от лишних потрясений.
Услуга по интеграции ID-чипов возможна только для клиентов нашей компании или организаций партнёров. Это связанно с тем, что компания полностью контролирует процесс производства, установки и регистрации гранитных изделий в собственную клиентскую базу данных. Благодаря этому система работает не как формальная электронная метка, а как полноценная услуга по идентификации изделий и их защиты. Наша компания не просто устанавливает ID-чипы, она создаёт связь между производителем, изделием и владельцем.
Мы искренне верим, что уменьшение количества краж способствует улучшению состояния нашего общества и ведёт к его большей открытости и прозрачности.
Monumenti.LV
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