Филиппинская сторона заявила, что китайский катер подошёл слишком близко к её военному посту, а один из моряков был ударен деревянной дубинкой.

Китай представил совершенно другую версию. По утверждению Пекина, именно филиппинские лодки пошли на таран, а их экипажи первыми пустили в ход вёсла и длинные палки.

Причиной схватки стала отмель Второго Томаса. Она находится примерно в 200 километрах от филиппинского острова Палаван, но права на неё оспаривает Китай.