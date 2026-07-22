Китайская и филиппинская лодки сошлись почти вплотную у спорной отмели в Южно Китайском море. Через несколько мгновений люди на борту уже размахивали вёслами, палками и деревянными дубинками.
Chinese and Philippine naval forces clashed near the contested Second Thomas Shoal in the West Philippine Sea today.
Seen here, the crews of two small vessels beat each other with sticks and oars. pic.twitter.com/DAtlFxsS5R
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 20, 2026
На опубликованных кадрах видно, как экипажи пытаются оттолкнуть лодки друг от друга и одновременно наносят удары. Один филиппинский моряк получил ранение головы. Также была повреждена небольшая резиновая лодка.
Дальше началась уже дипломатическая часть сражения.
Филиппинская сторона заявила, что китайский катер подошёл слишком близко к её военному посту, а один из моряков был ударен деревянной дубинкой.
Китай представил совершенно другую версию. По утверждению Пекина, именно филиппинские лодки пошли на таран, а их экипажи первыми пустили в ход вёсла и длинные палки.
Причиной схватки стала отмель Второго Томаса. Она находится примерно в 200 километрах от филиппинского острова Палаван, но права на неё оспаривает Китай.
Филиппины удерживают там необычный форпост. В 1999 году на мелководье специально посадили старый военный корабль BRP Sierra Madre. С тех пор на ржавеющем судне постоянно находятся филиппинские военнослужащие.
Обе страны уже вызвали послов друг друга для объяснений.
Так спор, который обычно ведётся при помощи карт, заявлений и патрульных кораблей, на несколько минут вернулся к самой простой морской дипломатии: кто первым схватился за весло.
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