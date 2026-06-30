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В Германии отказались отменять Нетребко и русскую культуру

© Deutsche Welle 30 июня, 2026 18:23

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Instagram: anna_netrebko_yusi_tiag

Примадонна ассолюта приехала в Эссен. Призывы к бойкоту оперной дивы Анны Нетребко оказались тише оваций таланту Нетребко.

Анна Нетребко - примадонна ассолюта наших дней, - так филармония Эссена анонсировала приезд российско-австрийской певицы. Вечер субботы, 27 июня, выдался жарким - из-за температурных рекордов и выступления оперной дивы, которая в последний раз выходила на сцену в Эссене четырнадцать лет назад.

Овации вместо бойкота

За полтора часа до концерта на площади перед филармонией начался пикет, участники которого держали флаги Украины и плакаты с надписями, в частности "Нет аплодисментам пропаганде войны".

После начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году Нетребко сделала заявления с осуждением войны в целом. Но критики напоминают о том, что во время кампании по выборам президента России в 2012 году она была доверенным лицом Владимира Путина. В 2014 году Анна Нетребко пожертвовала деньги Донецкому театру через одного из лидеров пророссийских сепаратистов Олега Царева, который использовал это для пропагандистской акции.

В Германии протесты вокруг выступлений Анны Нетребко после начала крупномасштабной войны в Украине проходили в разных городах и с разной силой. Акцию в Эссене можно назвать одной из самых малочисленных. По информации местной полиции, перед началом концерта здесь собралось около 40 человек. После концерта площадь была уже пуста. Акция была организована местным немецко-украинским объединением Opora. 

Интендант филармонии Мари Бабетте Ниренц (Marie Babette Nierenz) приветствовала собравшуюся публику словами: "Мы не участвуем в бойкоте российских артистов". Это заявление вызвало в зале долгие аплодисменты - против отмены русской культуры. Еще более активно публика встретила Анну Нетребко, вышедшую на сцену в струящемся светло-зеленом платье до пола с цветочным орнаментом и на высоких шпильках. После двухчасового концерта зрители четырежды вызывали певицу на бис.

"Поцелуи, стрелы, розы: восторженный прием Нетребко в Эссене - оперная дива бисировала босиком", - написала региональная немецкая газета WAZ, освещавшая подробно приглашение российско-австрийской оперной дивы в Эссен и требование посла Украины в Германии Алексея Макеева отменить концерт.

"Овации для Анны Нетребко в Эссене. Восхищение вместо бойкота", - с таким заголовком вышла Westdeutsche Zeitung. Однако в целом немецкие СМИ довольно скромно отреагировали на это выступление. В отличие, например, от британских, которые освещали лондонский концерт на главной сцене Королевской оперы за три дня до Эссена. "Анна Нетребко доказала, почему она остается ведущим в мире сопрано", - написал The Telegraph. Такие британские СМИ, как The Guardian, The Times, Financial Times посвятили концерту с Нетребко восторженные рецензии.

Рекордно жаркая погода внесла коррективы в планы прямой трансляции концерта (Public Listening) в соседнем парке. Ожидалось, что на акцию придет не менее тысячи посетителей. По оценкам филармонии, на пикник послушать Анну Нетребко здесь собралось около двухсот человек, несмотря на изнуряющую 40-градусную жару. Поделившиеся затем впечатлениями остались довольны, особенно подчеркнув прекрасное качество звука.

Ранее в рамках программы таких филармонических пикников в парке можно было услышать легендарную немецкую скрипачку Анну-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter) и певца и композитора Херберта Грёнемайера (Herbert Grönemeyer). 

Интендант филармонии о Нетребко и Гергиеве

Концерт "Вечер с Анной Нетребко" входит в концертную серию под названием "Сильные голоса" (Große Stimmen). "Мы считаем огромной удачей возможность представить в Эссенской филармонии Анну Нетребко - артистку поистине выдающегося масштаба - два года подряд, - подчеркнула DW интендант Мари Бабетте Ниренц.

"Эта певица, получившая австрийское гражданство в 2006 году и проживающая в Вене, не выступает в России с 2022 года, четко дистанцировавшись от войны сразу после ее начала. Представленная ею программа, включающая оперные арии и камерные вокальные произведения и исполненная в сотрудничестве с блестящими музыкантами, задала высочайшие художественные стандарты, произвела неизгладимое впечатление на публику и укрепила репутацию Эссенской филармонии как концертного зала мирового значения", - уверена Мари Бабетте Ниренц. 

Решение пригласить Анну Нетребко в Эссен поддержал и обербургомистр города Томас Куфен (Thomas Kufen), который также является председателем наблюдательного совета Театра и филармонии (Theater und Philharmonie).

DW спросила интенданта Ниренц, считает ли она возможным возвращение Валерия Гергиева, который в прошлом здесь выступал. "Валерий Гергиев всего за день до начала войны дирижировал Венским филармоническим оркестром на нашей сцене. Уже были запланированы дальнейшие совместные проекты с оркестром Мариинского театра. Учитывая его положение в российской системе власти, а также тот факт, что после начала войны он не дистанцировался от происходящего, а, напротив, открыто и публично выразил поддержку режиму и войне, его выступление на немецкой сцене стало для нас неприемлемым", - заявила DW интендант Мари Бабетте Ниренц. 

С художественной точки зрения она считает это потерей, "но с моральной - нашим долгом". Интендант напомнила, что Германия - крупнейший европейский партнер Украины, оказывающий ей как военную, так и гражданскую поддержку, а также страна, принявшая наибольшее число украинских беженцев: "После начала войны мы - весь коллектив TUP (Theater und Philharmonie Essen) - организовали множество концертов солидарности для этих людей (как артистов, так и беженцев) и с их участием, создавая тем самым пространство для встреч и мирного сосуществования. Мы и впредь будем руководствоваться этой принципиальной позицией при принятии решений о творческом сотрудничестве".

Анна Нетребко вернется на сцену эссенской филармонии уже в январе 2027 года с новой программой, в которой также участвует тенор Брайан Джейд, баритон Джордже Петян и Филармонический оркестр Баден-Бадена. Все билеты уже распроданы.

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