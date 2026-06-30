"Мадам Ланга, проиграв в двух инстанциях, продолжает биться лбом в стену. 18 июня она подала кассацию в Сенат, опротестовав решение апелляционного суда. Пошлина за кассацию составляет 300 евро. Понятно, это мелочь, гордость дороже.

Упертость этой бабы потрясает. Совершенно очевидное дело: назвала меня чекистом, но вот справка из суда от 1999 года, что я не чекист. Ну так извинись, ошиблась, бес попутал.

Теперь она безусловно проиграет кассацию. Мы уже видели, что ее бестолковая адвокатша не умеет писать апелляцию и вообще не понимает, о чем это, что уж говорить о кассации. Что она там написала, я пока не знаю, копию еще не получил, но вряд ли что-то умное, нет повода.

А может быть, тянет время в связи с выборами. Это тоже неплохо. Если сейчас извиняться передо мной должна депутат Рижской думы, то после выборов, если ей повезет, извиняться будет депутат Сейма, другой коленкор. А извиняться придется, или по добру, или поневоле, судебный исполнитель заставит.

Как сказал один мой знакомый, если даже вы пробьёте лбом стену, вы окажетесь в соседней камере.

Впрочем, обжаловал решение Окружного суда и я. Это не кассация, а «просьба о дополнительном решении». Пошлину за нее платить не надо (а жаль, навесил бы тоже на Лангу). Окружной суд любезно пожалел Лангу и скостил ей часть моих юридических расходов. Первая инстанция постановила, что она обязана мне их оплатить полностью, то есть 800 с чем-то евро. Вторая инстанция решила, что «работы было мало», и урезал на 50%, пожалел за мой счет.

И при этом Окружной суд ухитрился не заметить счет за юридические расходы в Окружном суде на 1399 евро, который есть в деле.

По процедуре Сенат (или еще Окружной суд, толком уже не знаю) сначала рассмотрит мою просьбу. Когда кассация уйдет в Сенат, мне пришлют копию. Посмеемся вместе", - рассказывает Гомберг.

Напомним суть дела: в ходе дискуссий о сносе памятника Барклаю-де-Толли в Риге (который ранее подарил столице сам Гомберг), Лиана Ланга опубликовала в Facebook пост, где назвала бизнесмена «бывшим агентом КГБ» и «чекистом». Предприниматель потребовал удалить публикацию, принести извинения и выплатить символическую компенсацию за моральный ущерб.

В ноябре 2025 года суд первой инстанции частично удовлетворил иск. Суд обязал Лангу опубликовать извинения перед Гомбергом, а также выплатить материальную компенсацию в размере 100 евро и возместить судебные издержки. При этом суд отклонил часть требований Гомберга.

Лиана Ланга не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу.