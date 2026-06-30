Мероприятие в Верманском саду состоится в 10:00. На нем ЦЗПП разъяснит применение пониженной ставки НДС в размере 12% к основным продуктам питания, в том числе к хлебу, яйцам, мясу птицы и молоку, а также представит наклейку "Честное снижение НДС".

Наклейка поможет покупателям распознать торговцев, которые добросовестно отражают снижение ставки НДС в ценах на основные продукты питания.

Мероприятие состоится за день до начала применения пониженной ставки НДС.

В нем примут участие министр экономики Виктор Валайнис, заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам внешнеэкономических связей Эдийс Шайцанс, директор ЦЗПП Зайга Лиепиня, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Янис Дубултс и директор по коммуникации и развитию "Balticovo" Томс Аушкапс.

Эксперты разъяснят, как снижение ставки НДС повлияет на цены товаров, как потребители смогут убедиться в честном снижении, а также ответят на другие вопросы.

Уже сообщалось, что с 1 июля 2026 года для отдельных часто покупаемых в повседневной жизни продуктов питания ставка налога на добавленную стоимость снизится с 21% до 12%. Пониженная ставка НДС будет применяться к четырем группам основных продуктов питания - хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Пониженная ставка будет действовать один год - до 30 июня 2027 года.

...Сниженная ставка НДС в размере 12% должна применяться к определенным группам основных продуктов питания с 1 июля 2026 года и будет действовать в течение одного года (до 30 июня 2027 года).

Предполагается, что снижение НДС создаст возможность либо сэкономить деньги, либо, сохраняя текущие цены, приобретать более качественные продукты, а также снизит давление роста цен на продукты питания и расходов на кошельки жителей, особенно тех, кто имеет низкие доходы.

Предприниматели призывают сделать эту сниженную ставку НДС на продукты питания постоянной, но это будет зависеть от решения большинства депутатов следующего Сейма.

Следует отметить, что ставка НДС в размере 12% уже применяется к свежим фруктам, ягодам и овощам, которые не подвергались термической или иной обработке. При этом Латвия была одной из немногих европейских стран, где сниженная ставка НДС не применялась к хлебу, молочным продуктам, мясу, яйцам.

"Я позитивно оцениваю ситуацию с 1 июля, поскольку применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость сделает многие продукты питания более доступными для населения", - говорит Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации предприятий пищевой промышленности.

Она обращает внимание на то, что снижение цен на некоторые продукты составит не 9%, как может показаться на первый взгляд, а примерно 7,44%, согласно методике расчета этого налога.

"Снижение ставки НДС станет предметом внимания не только общественности, но и государственных контрольных органов", - подчеркнула Шуре. Она напоминает, что уже существует реальный инструмент мониторинга, позволяющий отслеживать изменения цен на продукты питания.

"Министерство экономики провело переговоры и обсуждения со всеми заинтересованными сторонами (производителями, торговцами, Центром защиты прав потребителей и Советом по конкуренции), в ходе которых были обсуждены все важные аспекты, связанные со снижением этой налоговой ставки", - так ответила Шуре на вопрос о том, одинаково ли все заинтересованные стороны понимают аспекты снижения ставки НДС.

Производители надеются, что такое снижение ставки НДС смягчит реальный рост цен и что потребители тоже это заметят.

"Хотя снижение ставки НДС распространяется на все продукты питания - как отечественного, так и зарубежного производства - снижение этого налога повысит интерес торговцев к закупке продуктов, произведенных и выращенных в Латвии", - считает Шуре.

(Dienas Bizness)

