Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Июня Завтра: Paulis, Pauls, Pavils, Peteris
Доступность

Запутался в собственных сетях: трагическая гибель на рыбалке в Латвии

© LETA 29 июня, 2026 17:49

Важно 0 комментариев

В жаркие выходные жители Латвии устремились к водоемам, чтобы спастись от зноя, однако отдых не обошелся без происшествий. В одном случае спасателям удалось спасти человека, а в другом произошла трагедия, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Трагический случай произошел в волости Зварде Салдусского края. В субботу вечером спасатели получили вызов к пруду возле частного дома, где двое мужчин ловили рыбу сетями. Один из них запутался в рыболовной сети, не смог выбраться из воды и погиб. Спасатели извлекли его тело на берег.

Еще одно из происшествие произошло в субботу в Саулкрасты незадолго до двух часов дня. Примерно в ста метрах от берега в море перевернулся гидроцикл с двумя людьми. Один из них смог самостоятельно добраться до берега еще до прибытия спасателей, второго доставили на берег пожарные-спасатели. Оба были в спасательных жилетах.

С начала купального сезона, который стартовал 15 мая, из водоемов Латвии уже подняли тела 17 погибших.

VUGD напоминает, что при занятиях водными видами спорта, а также при передвижении на лодке, катере или другом плавсредстве дети до 12 лет обязаны находиться в спасательных жилетах. В случае в Саулкрасты именно жилеты помогли людям удержаться на поверхности воды и спастись.

Поскольку жаркая погода сохраняется, спасатели вновь предупреждают: беспечность и неоправданный риск могут привести к тяжелым травмам или гибели.

Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку. VUGD призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и всегда следить за детьми у воды.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Лишила бы родительских прав!» В Риге спасли младенца из раскаленной машины
Важно

«Лишила бы родительских прав!» В Риге спасли младенца из раскаленной машины

«Позитивный языковой опыт, или как я была латышской националисткой»: курьезная история в магазине
Важно

«Позитивный языковой опыт, или как я была латышской националисткой»: курьезная история в магазине (2)

«Точно отравился грибами?» Вейнберга: смерть врагов Путина уже не удивляет
Важно

«Точно отравился грибами?» Вейнберга: смерть врагов Путина уже не удивляет

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Масштабная афера с дизельным топливом: задержания в Латвии, Польше и Германии

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Германии, Польше и Латвии были задержаны 11 человек в рамках расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанном с торговлей дизельным топливом. Об этом говорится в сообщении EPPO.

На прошлой неделе по запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Германии, Польше и Латвии были задержаны 11 человек в рамках расследования деятельности преступной организации, подозреваемой в масштабном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанном с торговлей дизельным топливом. Об этом говорится в сообщении EPPO.

Читать
Загрузка

Школы получат передышку? Министерство готово пересмотреть новые правила

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Внедрение новой модели финансирования школ Programma skolā и связанные с ней изменения в оплате труда учителей стали главной темой встречи представителей самоуправлений с министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Самоуправления по-прежнему надеются, что им самим не придется платить зарплаты педагогам в школах с недостаточным числом учеников, а министерство обещало искать гибкие решения, чтобы изменения не так резко ударили по бюджетам самоуправлений.

Внедрение новой модели финансирования школ Programma skolā и связанные с ней изменения в оплате труда учителей стали главной темой встречи представителей самоуправлений с министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Самоуправления по-прежнему надеются, что им самим не придется платить зарплаты педагогам в школах с недостаточным числом учеников, а министерство обещало искать гибкие решения, чтобы изменения не так резко ударили по бюджетам самоуправлений.

Читать

„Боролась, пока меня не спасли“: жительница Риги заявила о нападении двух мигрантов (ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

В социальной сети Twitter широкое обсуждение вызвала публикация жительницы Латвии по имени Гинта, которая рассказала о неприятном и, по ее словам, пугающем инциденте, произошедшем вечером в центре Риги — в сквере возле Латвийского университета.

В социальной сети Twitter широкое обсуждение вызвала публикация жительницы Латвии по имени Гинта, которая рассказала о неприятном и, по ее словам, пугающем инциденте, произошедшем вечером в центре Риги — в сквере возле Латвийского университета.

Читать

Книги, одежда и игрушки: товары из России, которые первыми запретят в Латвии

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Министерство иностранных дел Латвии (МИД) разработало поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения.

Читать

Стрельба на севере Германии: погибли пять человек

Мир 18:04

Мир 0 комментариев

В Штаде к западу от Гамбурга неизвестный преступник открыл стрельбу близ учреждения для детей, погибли пять человек, сообщил представитель полиции. Подозреваемый задержан.

В Штаде к западу от Гамбурга неизвестный преступник открыл стрельбу близ учреждения для детей, погибли пять человек, сообщил представитель полиции. Подозреваемый задержан.

Читать

Без паники! Подозрительные дроны замечены у линий электропередачи: что это?

Важно 17:59

Важно 0 комментариев

С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.

С июля предприятие Sadales tīkls начинает сезон регулярного обследования воздушных линий электропередачи. Для этого будут использоваться дроны и вертолеты.

Читать

Кто-то получил выигрыш до меня: как пытались замять скандал с лотерейными билетами

Выбор редакции 17:54

Выбор редакции 0 комментариев

Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Каспарс уже много лет покупает различные моментальные лотереи. На этот раз, возвращаясь домой с работы, он остановился на заправочной станции «Viada», чтобы заправить машину и приобрести пару билетов. И каким же было его удивление, когда позже выяснилось, что кто-то уже получил выигрыш с этих билетов до него, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать