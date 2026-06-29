Запутался в собственных сетях: трагическая гибель на рыбалке в Латвии

Трагический случай произошел в волости Зварде Салдусского края. В субботу вечером спасатели получили вызов к пруду возле частного дома, где двое мужчин ловили рыбу сетями. Один из них запутался в рыболовной сети, не смог выбраться из воды и погиб. Спасатели извлекли его тело на берег.

Еще одно из происшествие произошло в субботу в Саулкрасты незадолго до двух часов дня. Примерно в ста метрах от берега в море перевернулся гидроцикл с двумя людьми. Один из них смог самостоятельно добраться до берега еще до прибытия спасателей, второго доставили на берег пожарные-спасатели. Оба были в спасательных жилетах.

С начала купального сезона, который стартовал 15 мая, из водоемов Латвии уже подняли тела 17 погибших.

VUGD напоминает, что при занятиях водными видами спорта, а также при передвижении на лодке, катере или другом плавсредстве дети до 12 лет обязаны находиться в спасательных жилетах. В случае в Саулкрасты именно жилеты помогли людям удержаться на поверхности воды и спастись.

Поскольку жаркая погода сохраняется, спасатели вновь предупреждают: беспечность и неоправданный риск могут привести к тяжелым травмам или гибели.

Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку. VUGD призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и всегда следить за детьми у воды.