«Я сегодня поймала вора, крадущего накопления с карт «Rimi»: рижанка поделилась опытом

«Ха-ха, мне кажется, я сегодня поймала вора, крадущего накопления с карт «Rimi». Я расплачивалась на кассе «Rimi», и когда уже взяла свои покупки и собиралась уходить, женщина рядом со мной спросила, не могу ли я одолжить ей свою карту «Rimi». Поскольку я много читала о том, как снимают накопленные деньги, я насторожилась. Но всё же решила дать карту и понаблюдать за процессом. Итак, я сама пропускаю свою карту и никуда не ухожу, наблюдаю, что делает эта женщина. Бедняжка растерялась, медленно расплачивалась, переспрашивала, на что нужно нажать, чтобы оплатить. Я говорю: «Нажмите сюда!» Она нажимает эту кнопку, вставляет деньги, аппарат выдает чек! Тогда я понимаю, что процесс оплаты завершился, и могу спокойно уходить», — делится на сайте «Threads» пользователь с ником @muujaabele.

Мнения комментаторов разделились. Одни соглашаются:

-Нуууууу, я однажды поймала кассиршу в «Рими», которая так зарабатывала. Пошла к кассе самообслуживания, а там карта уже была зарегистрирована. Говорю кассирше, что, видимо, кто-то не завершил покупку, и по её лицу вижу, что сорвала ей бизнес-план :D

-Я тоже обычно поглядываю через плечо, но стараюсь делать это незаметно.

-На обычной кассе я ещё могу дать карту, чтобы кассир её видел. Но на кассе самообслуживания никому её не даю. Говорю, что у меня корпоративный аккаунт и к нему нельзя привязывать чужие покупки.

Другие недоумевают:

-Никогда не понимал всей этой шумихи. У меня на карте никогда не бывает больше 20–30 центов. Если кому-то нужна карта — даю, и не переживаю.

-Мне тоже было бы очень неловко и не по себе, если бы женщина, которая одолжила мне карту, продолжала стоять рядом и наблюдать за всем процессом. Я бы подумал, что она хочет получить что-то из моих покупок, например, как будто это плата за услугу.

-Несколько раз на кассе самообслуживания, когда одалживала кому-то телефон (с картой), я сразу говорила: «Накопления не трогайте». Всё очень просто. Особенно если просят дети или подростки.

-Я замечал, что кассиры и сотрудники, следящие за кассами самообслуживания, в таких случаях не дают использовать свои карты Rimi.

-Однажды мои дети попросили карту и списали все накопленные бонусы. Это было очень хитро. Теперь я больше не коплю. Обычно просто округляю сумму при оплате — и всё.

-Я каждый раз при оплате трачу накопленные центы. Однажды карты с собой не было, я одолжила чужую и автоматически нажала кнопку оплаты накоплениями. ‍♀️ Хорошо, что это был мой собственный ребёнок, который дал мне свою карту.

И, наконец, вот такой комментарий:

-Внесу свои 5 копеек в эту дискуссию. СЛАВА БОГУ, у меня есть и карта MAXIMA, и карта RIMI. Прочитав эту дискуссию, можно сделать вывод, что в Латвии царит большая бедность, если люди вынуждены пользоваться этими скидками и относиться к другим (которые просят использовать эти карты, ЧТОБЫ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ КУПИТЬ ЧТО-ТО ПОДЕШЕВЛЕ) с БОЛЬШИМ подозрением! На Кипре люди более отзывчивы и с удовольствием дадут скидочную карту, и не назовут тебя вором. Здесь в ресторанах и столовых хлеб уже включён в стоимость, тогда как в «Лидо» кусочек хлеба стоит 50 центов.