Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Июня Завтра: Paulis, Pauls, Pavils, Peteris
Доступность

«Я сегодня поймала вора, крадущего накопления с карт «Rimi»: рижанка поделилась опытом

Редакция PRESS 29 июня, 2026 10:45

Важно 0 комментариев

LETA

Есть вещи, которые не поймёт человек, не живший в наше время. Например, почему взрослые, вполне приличные люди стоят у кассы самообслуживания и с подозрением смотрят друг на друга из-за скидочной карты. Один боится, что у него украдут накопленные 37 центов, другой боится, что его примут за мошенника. Так и живём: скидка маленькая, а человеческая драма — большая.

«Ха-ха, мне кажется, я сегодня поймала вора, крадущего накопления с карт «Rimi». Я расплачивалась на кассе «Rimi», и когда уже взяла свои покупки и собиралась уходить, женщина рядом со мной спросила, не могу ли я одолжить ей свою карту «Rimi». Поскольку я много читала о том, как снимают накопленные деньги, я насторожилась. Но всё же решила дать карту и понаблюдать за процессом. Итак, я сама пропускаю свою карту и никуда не ухожу, наблюдаю, что делает эта женщина. Бедняжка растерялась, медленно расплачивалась, переспрашивала, на что нужно нажать, чтобы оплатить. Я говорю: «Нажмите сюда!» Она нажимает эту кнопку, вставляет деньги, аппарат выдает чек! Тогда я понимаю, что процесс оплаты завершился, и могу спокойно уходить», — делится на сайте «Threads» пользователь с ником @muujaabele.

Мнения комментаторов разделились. Одни соглашаются: 

-Нуууууу, я однажды поймала кассиршу в «Рими», которая так зарабатывала. Пошла к кассе самообслуживания, а там карта уже была зарегистрирована. Говорю кассирше, что, видимо, кто-то не завершил покупку, и по её лицу вижу, что сорвала ей бизнес-план :D

-Я тоже обычно поглядываю через плечо, но стараюсь делать это незаметно. 

-На обычной кассе я ещё могу дать карту, чтобы кассир её видел. Но на кассе самообслуживания никому её не даю. Говорю, что у меня корпоративный аккаунт и к нему нельзя привязывать чужие покупки.

Другие недоумевают: 

-Никогда не понимал всей этой шумихи. У меня на карте никогда не бывает больше 20–30 центов. Если кому-то нужна карта — даю, и не переживаю.

-Мне тоже было бы очень неловко и не по себе, если бы женщина, которая одолжила мне карту, продолжала стоять рядом и наблюдать за всем процессом. Я бы подумал, что она хочет получить что-то из моих покупок, например, как будто это плата за услугу.

-Несколько раз на кассе самообслуживания, когда одалживала кому-то телефон (с картой), я сразу говорила: «Накопления не трогайте». Всё очень просто. Особенно если просят дети или подростки.

-Я замечал, что кассиры и сотрудники, следящие за кассами самообслуживания, в таких случаях не дают использовать свои карты Rimi.

-Однажды мои дети попросили карту и списали все накопленные бонусы. Это было очень хитро. Теперь я больше не коплю. Обычно просто округляю сумму при оплате — и всё.

-Я каждый раз при оплате трачу накопленные центы. Однажды карты с собой не было, я одолжила чужую и автоматически нажала кнопку оплаты накоплениями. ‍♀️ Хорошо, что это был мой собственный ребёнок, который дал мне свою карту.

И, наконец, вот такой комментарий: 

-Внесу свои 5 копеек в эту дискуссию. СЛАВА БОГУ, у меня есть и карта MAXIMA, и карта RIMI. Прочитав эту дискуссию, можно сделать вывод, что в Латвии царит большая бедность, если люди вынуждены пользоваться этими скидками и относиться к другим (которые просят использовать эти карты, ЧТОБЫ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ КУПИТЬ ЧТО-ТО ПОДЕШЕВЛЕ) с БОЛЬШИМ подозрением! На Кипре люди более отзывчивы и с удовольствием дадут скидочную карту, и не назовут тебя вором. Здесь в ресторанах и столовых хлеб уже включён в стоимость, тогда как в «Лидо» кусочек хлеба стоит 50 центов.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кто-то получил выигрыш до меня: как пытались замять скандал с лотерейными билетами
Важно

Кто-то получил выигрыш до меня: как пытались замять скандал с лотерейными билетами

Латвийцев начинают переводить на 40-часовую неделю — с потерей в зарплате: с кого начнут?
Важно

Латвийцев начинают переводить на 40-часовую неделю — с потерей в зарплате: с кого начнут?

Жена, сын и дочь аргентинского футболиста погибли при землетрясении в Венесуэле
Важно

Жена, сын и дочь аргентинского футболиста погибли при землетрясении в Венесуэле

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Грязно и нет горячей воды: ПВС закрыла нелегальный склад продовольствия в Риге

Важно 12:53

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила деятельность нелегального склада ООО "Topfruit" на улице Сникерес в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) приостановила деятельность нелегального склада ООО "Topfruit" на улице Сникерес в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

Читать
Загрузка

По Латвии — на поезде: личный опыт

Латвийские вести 12:48

Латвийские вести 0 комментариев

В летние дни латвийцы стараются хотя бы на выходные выбраться из дома. Зарядиться бодростью, набраться позитивных эмоций. Одни едут по знакомым местам - Юрмала, Сигулда. Другие выбирают новые маршруты. А их немало. Наш автор рассказывает о тех местах, где побывал сам. Одно из их преимуществ – всюду можно доехать поездом. Сегодня, когда цены на топливо растут на глазах и поездка на автомобиле все дороже, это немаловажно...

В летние дни латвийцы стараются хотя бы на выходные выбраться из дома. Зарядиться бодростью, набраться позитивных эмоций. Одни едут по знакомым местам - Юрмала, Сигулда. Другие выбирают новые маршруты. А их немало. Наш автор рассказывает о тех местах, где побывал сам. Одно из их преимуществ – всюду можно доехать поездом. Сегодня, когда цены на топливо растут на глазах и поездка на автомобиле все дороже, это немаловажно...

Читать

Кулбергс лично ищет кандидата на должность главы Госканцелярии

Новости Латвии 12:40

Новости Латвии 0 комментариев

Если президент Эдгар Ринкевич провозгласит поправки к закону о государственной гражданской службе, премьер-министр Андрис Кулбергс надеется найти подходящего кандидата на должность директора Государственной канцелярии из числа уже работающих в госуправлении, сообщила агентству ЛЕТА консультант по коммуникации главы правительства Элина Шверна.

Если президент Эдгар Ринкевич провозгласит поправки к закону о государственной гражданской службе, премьер-министр Андрис Кулбергс надеется найти подходящего кандидата на должность директора Государственной канцелярии из числа уже работающих в госуправлении, сообщила агентству ЛЕТА консультант по коммуникации главы правительства Элина Шверна.

Читать

«Мир через силу»: Миериня выступила на парламентском саммите НАТО

Новости Латвии 12:39

Новости Латвии 0 комментариев

Сильное и единое НАТО сейчас важнее, чем когда-либо, заявила спикер Сейма Дайга Миериня, обращаясь к своим коллегам на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Сильное и единое НАТО сейчас важнее, чем когда-либо, заявила спикер Сейма Дайга Миериня, обращаясь к своим коллегам на парламентском саммите НАТО в Стамбуле.

Читать

Шуваев, Лаце, Расима — «Прогрессивные» назвали лидеров списка на выборы

Важно 12:36

Важно 0 комментариев

Лидерами списка кандидатов политической партии «Прогрессивные» на выборах в 15-й Сейм станут Андрис Шуваев, Агнесе Лаце, Лейла Расима, Андрис Спрудс и Атис Швинка, — об этом в понедельник на мероприятии партии сообщил Шуваев.

Лидерами списка кандидатов политической партии «Прогрессивные» на выборах в 15-й Сейм станут Андрис Шуваев, Агнесе Лаце, Лейла Расима, Андрис Спрудс и Атис Швинка, — об этом в понедельник на мероприятии партии сообщил Шуваев.

Читать

Их уже почти перестали искать: отец и сын провели под завалами четыре дня и выжили

Всюду жизнь 12:23

Всюду жизнь 0 комментариев

Когда после сильных землетрясений в Венесуэле шансы найти выживших начали стремительно уменьшаться, спасатели услышали то, на что уже почти никто не рассчитывал.

Когда после сильных землетрясений в Венесуэле шансы найти выживших начали стремительно уменьшаться, спасатели услышали то, на что уже почти никто не рассчитывал.

Читать

Рискнет? Росликов заявил, что будет баллотироваться в Сейм

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Председатель партии "Стабильности!" Светлана Чулкова выступила с заявлением - уехавший в Белоруссию Алексей Росликов планирует баллотироваться на предстоящий выборах в Сейм.

Председатель партии "Стабильности!" Светлана Чулкова выступила с заявлением - уехавший в Белоруссию Алексей Росликов планирует баллотироваться на предстоящий выборах в Сейм.

Читать