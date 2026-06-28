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Хакер, совершивший кибератаку на Latvijas valsts meži, требует 600 тысяч евро — за что? (ВИДЕО)

Редакция PRESS 28 июня, 2026 15:32

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Такую сумму взломщик рассчитывает получить за расшифровку данных АО Latvijas valsts meži (LVM), согласно информации, которую предал гласности эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш в своём видео на "Ютубе".

Как пояснил Страздиньш, с юридической точки зрения это не считается вымогательством, поскольку хакер сам непосредственно не обращался в LVM и не требовал выкуп за зашифрованные данные, однако на других каналах связи, где хакер обнародовал информацию о кибератаке, он призвал связаться с ним.

Кроме того, Страздиньш заявил, что он лично связался с хакером и выяснил, что тот требует за расшифровку данных LVM 0,1% от общих доходов этого предприятия. Согласно информации в отчёте LVM за 2025 год, в прошлом году общий доход составлял 618,6 млн евро. Это соответствует сумме выкупа в размере 618 тысяч 600 евро.

Акционерное общество LVM уже заявляло агентству LETA ранее, что ни при каких обстоятельствах не собирается платить никакой выкуп, а у всех файлов, которые хранятся в ИТ-системах LVM, имеются резервные копии.

Уже сообщалось, что ответственность за эту атаку взяла на себя иностранная группировка вирусных вымогателей (ransomware), которая в корыстных целях совершала подобные действия в отношении предприятий и госучреждений зарубежных стран.

Ранее в программе ЛТВ "Панорама" Страздиньш пояснял, что хакер воспользовался уязвимостью программного обеспечения, которое не обновлялось семь лет, причём, как сообщила "Панорама", хакер не только зашифровал все данные, но и удалил резервные копии.

Нельзя исключать также возможность, что хакер может попытаться продать полученную информацию странам, враждебным к Латвии, допускает эксперт.

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