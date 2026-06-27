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Советница министра: распоряжение о языке не касается постановок на русском

Редакция PRESS 27 июня, 2026 14:33

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Распоряжение министра культуры Науриса Пунтулиса об исключении русского языка из публичного пространства в учреждениях, находящихся в подчинении Минкульта, не повлияет на содержание репертуара театров, пояснила агентству LETA советница министра Агнесе Варпиня.

Она уточнила: если драматургический материал спектакля подготовлен на русском языке, это следует оценивать как оригинал творческого произведения на русском языке, а на это ограничения, устанавливаемые распоряжением, не могут быть отнесены.

Уже сообщалось, что Пунтулис издал распоряжение об исключении русского языка из публичного пространства для учреждений, подчинённых Минкульту.

Согласно распоряжению, Минкульт, подведомственные учреждения и общества с государственным и муниципальным капиталом должны соблюдать требования по использованию госязыка, не допуская использование русского языка в ситуациях, связанных с осуществлением функций, например, на любого рода международных мероприятиях, в стратегиях, рекламах и на сайтах.

Министр культуры обосновывает свои действия приговором Конституционного суда, в котором "признано, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать единому информационному пространству Латвии". Распоряжение министр издал, "опираясь на Сатверсме, в которой установлено, что государственным языком в Латвии является латышский, и учитывая то, что Конституционный суд в приговоре от 30 марта 2026 года повторно подчеркнул значение латышского как единственного языка в существовании латвийского государства, функционировании демократического общества и обеспечении сплочённости общества".

Ограничения, установленные Минкультом, не относятся на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческого произведения - на русском языке.

Требование должно быть внедрено до 30 июля.

Ранее также сообщалось, что политики Нацобъединения выражали недовольство рекламой на фасаде Рижского русского театра им. Михаила Чехова на русском языке.

Политики при этом ссылались на 21-ю статью Закона о госязыке, согласно которой государственные и муниципальные учреждения и предприятия, суды, а также предпринимательские общества, большей частью капитала которой владеет государство или самоуправление, должны информировать общественность только на государственном языке, за исключением отдельных случаев. Эти случаи, когда использование иностранного языка наряду с государственным допустимо, определяет Кабмин.

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