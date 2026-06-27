Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Июня Завтра: Malvis, Malvine
Доступность

«Это однозначно банкротство театра»: театральный критик — об одном распоряжении Минкульта (1)

Редакция PRESS 27 июня, 2026 11:02

Важно 1 комментариев

Театральный критик Зане Радзобе в пятницу опубликовала в "Фейсбуке" пост, в котором она комментирует распоряжение министра культуры Науриса Пунтулиса по поводу отказа от использования русского языка в работе возглавляемого им министерства и подчинённых ему учреждений, а также обществ с государственным и муниципальным капиталом.

Речь идёт о "недопущении использования русского языка в ситуациях, связанных с выполнением функций учреждений, в том числе неиспользовании русского языка в рекламах учреждения, на официальных сайтах, в поддерживаемых или осуществляемых им проектах или на организованных международных мероприятиях", согласно распоряжению, которое автор поста цитирует.

Вот что говорится в её посте: "Меня пресса просила прокомментировать, что это означает для театров (ясно, что М. Чехова и Даугавпилсского), я внимательно прочла и зацепилась вот за что: "Установленные министерством ограничения не относятся к профессиональной художественной деятельности, если оригинал творческого произведения - на русском языке". Значит, это относится ко ВСЕМУ, что не основано на произведениях русских авторов. В том-то и загвоздка...

Мне кажется само собой разумеющимся, что администрации театров работают на госязыке. Нет вопросов о публичной коммуникации на латышском. Цель - максимально сократить русский язык в репертуаре, если она является долгосрочной и имеет чёткий план, тоже заслуживает чёткой поддержки - после дискуссий о деталях. Но распоряжение следует внедрить до 30 июля, а это означает... видимо, как минимум всё же ликвидацию театра имени М. Чехова. Я быстро просмотрела, что из репертуара театру, значит, придётся исключить около 30 спектаклей, а это - однозначно банкротство.

О театре на русском языке в Латвии можно и нужно дискутировать - там есть и проблемы, и неиспользованные возможности. Но мне кажется поистине... не знаю, аморальным, ужасающим, недемократическим, что такие вещи решаются где-то за закрытыми дверями. Невообразимо, что в демократическом государстве нечто подобное делается по приказу одного министра! По-моему, это не вопрос о Русском театре. Это вопрос о способности принимать решения, самоуважении и совести латвийской театральной среды и общества в целом. Если нам сегодня и надо о чём-то волноваться, то, по-моему, об этом".

Представляют интерес и комментарии к её посту. Не обошлось без тех, кто считает такое распоряжение вполне своевременным и пишет, что так надо было сделать уже давно, и прочего в том же духе:

- В этот так называемый театр ходят только дегенераты. Только. Для нормального человека мерзко и недопустимо загрязнять себя языком дегенератов!

- Какие именно права человека затрагивает распоряжение министра? Сказали "А", говорите и "Б". Нет таких прав человека, которые вменяли бы государству в обязанность содержать театр на русском языке.

- Такой качественный театр нужен в России.

- То, что для части латышей нет проблем в том, чтобы поддерживать учреждение, поощряющее двуязычие и русификацию, это печально, а не превосходно. Количество посетителей не меняет того, что содержание этого театра в нынешнем формате противоречит интересам госязыка и культуры.

- Ошибка в рассуждении. Что такое этот театр, какова его суть? Очень хорошее и давно нужное решение. Дом им подарили, позволили выразить себя на 100%. Однако результат - проявления российской мягкой власти. Почитайте украинологов и тогда не плачьте об этом решении.

Есть и немало откликов в защиту театра. Вот некоторые из них:

- Замечательный театр и качественные спектакли. За последние годы - ни одного разочарования. И не было ни одного момента, чтобы в спектаклях звучала поддержка войны или путинского режима. Предвыборный фарс.

- Распоряжение министра не отменяет правового урегулирования, в том числе международных прав человека. Очередной популистский ход, но Домбрава успел первым... чтобы показать, что в правах человека не ориентируется, что для министра внутренних дел, по сути, демонстрация собственной некомпетентности...

- Нет, нехорошо, и театр Чехова - никакое не г..., как вы писали. Превосходные спектакли, выдающиеся артисты. Театр, чьи спектакли посещает много латышей.

- Закрыть этот театр было бы очень большой - даже огромной - ошибкой! В данный момент коллектив театра - актёрская труппа и др. - лояльные к латвийскому государству люди - талантливые, смелые люди, любящие и ценящие Латвию... А закрытием этого театра Латвия сама себе создаст врагов, и этого нельзя допустить!

- Это потому, что нашей страной руководят полудурки. Вместо того, чтобы навести порядок во всех отраслях, где это надо, так нет, главная забота - с русским языком. Его запретами. Зато у нас всё остальное - в тотальной заднице. Медицина, образование, места жительства, транспорт. Всюду всё постепенно ликвидируют. Отбирают. Снимают... Но главное - русский язык. В самом деле, толпа болванов.

- У Улманиса было больше ума. Я не слышал, чтобы он так валял дурака с языком в Латвии. Один из старейших театров с непрерывным действием, а теперь его прикончат? А не пел ли сам министр культуры в какой-то опере Чайковского на языке оккупантов?

- Мы уже давно сходим с ума со своей антирусскостью. Ни к чему хорошему это не приведёт.

- Разжигатели вражды решают не позволить четверти граждан, родившихся в Латвии, писать на своём театре что-то на их родном языке. 90 лет назад в одной стране десятой части её граждан не разрешили ходить по тротуарам, а приказали ходить рядом с лошадьми и носить жёлтую звезду. Когда та страна вернулась к цивилизации и нормальности, инициаторов запрета судили и повесили, а те, кто реализовал, сидели тихо-претихо...

- Латвийские русские найдут, куда обратиться за своей культурой, источников великое множество. Кому-то попросту очень захотелось здание в центре Старой Риги, а причина проверенная и хорошо работает - борьба с русским языком.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Генпрокурор: для борьбы с дезинформаторами нужна быстрая реакция
Важно

Генпрокурор: для борьбы с дезинформаторами нужна быстрая реакция (1)

Эксперт: у Латвии больше нет возможности купить самое важное для обороны
Важно

Эксперт: у Латвии больше нет возможности купить самое важное для обороны

Начался приём заявлений в 10-е классы рижских школ; что нового в этом году?
Важно

Начался приём заявлений в 10-е классы рижских школ; что нового в этом году?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Как у нас купаются на взморье. Фельетон столетней давности: а многое ли изменилось? (1)

Важно 13:49

Важно 1 комментариев

Есть места, которые лучше всего познаются не по музеям, не по путеводителям и даже не по местной кухне. Их истинный характер обнаруживается там, где люди полагают, будто на них никто не смотрит. Англичане, например, раскрывают душу на пикнике, французы — за обедом, а жители Риги двадцатых годов, судя по всему, — на пляже.

Есть места, которые лучше всего познаются не по музеям, не по путеводителям и даже не по местной кухне. Их истинный характер обнаруживается там, где люди полагают, будто на них никто не смотрит. Англичане, например, раскрывают душу на пикнике, французы — за обедом, а жители Риги двадцатых годов, судя по всему, — на пляже.

Читать
Загрузка

Зеленский заявил об ударе ракетами «Фламинго» по оборонному предприятию в Волгограде (1)

Важно 13:40

Важно 1 комментариев

Украинские военные в ночь на субботу нанесли удар ракетами FP-5 «Фламинго» по предприятию «Титан-Баррикады» в Волгограде, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские военные в ночь на субботу нанесли удар ракетами FP-5 «Фламинго» по предприятию «Титан-Баррикады» в Волгограде, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читать

Бактерия, «поедающая плоть»: что такое вибриоз и стоит ли его бояться? (1)

Важно 13:29

Важно 1 комментариев

Повышение температуры морской воды создает благоприятные условия для распространения бактерий рода Vibrio, предупреждают европейские специалисты. Хотя инфекции остаются редкими, в жаркие годы их число заметно растет, а некоторые штаммы могут вызывать тяжелые заболевания.

Повышение температуры морской воды создает благоприятные условия для распространения бактерий рода Vibrio, предупреждают европейские специалисты. Хотя инфекции остаются редкими, в жаркие годы их число заметно растет, а некоторые штаммы могут вызывать тяжелые заболевания.

Читать

Финляндия отменяет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия (1)

Важно 13:16

Важно 1 комментариев

Президент Финляндии одобрил поправки в закон об атомной энергии, отменяющие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Поправки вступят в силу с 1 июля.

Президент Финляндии одобрил поправки в закон об атомной энергии, отменяющие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Поправки вступят в силу с 1 июля.

Читать

Кулбергс: Латвия совершила фатальную ошибку, но отступать некуда; что имеет в виду премьер? (1)

Важно 11:57

Важно 1 комментариев

На телеканале TV24 в программе Dienas personība премьер-министр Андрис Кулбергс вёл речь о проекте Rail Baltica. Он заявил, что на переговорах эстонские чиновники особенно подчёркивали три существенных вопроса для обеспечения транспортного соединения между странами Балтии. Речь идёт о airBaltic, Rail Baltica и Via Baltica.

На телеканале TV24 в программе Dienas personība премьер-министр Андрис Кулбергс вёл речь о проекте Rail Baltica. Он заявил, что на переговорах эстонские чиновники особенно подчёркивали три существенных вопроса для обеспечения транспортного соединения между странами Балтии. Речь идёт о airBaltic, Rail Baltica и Via Baltica.

Читать

Опасное похудение — в Латвии предупреждают о препаратах из соцсетей (1)

Новости Латвии 11:32

Новости Латвии 1 комментариев

Государственное агентство лекарств и Инспекция здравоохранения призвали жителей покупать препараты только в лицензированных аптеках и официальных интернет-аптеках.

Государственное агентство лекарств и Инспекция здравоохранения призвали жителей покупать препараты только в лицензированных аптеках и официальных интернет-аптеках.

Читать

Скандал вокруг Шапиро: Гундарс Аболиньш назвал решение жюри «трусливым» (1)

Новости Латвии 11:13

Новости Латвии 1 комментариев

Актёр Гундарс Аболиньш отказался от номинации премии «Ночь лицедеев» в категории «Актёр года» за работу в спектакле Нового Рижского театра «Дон Кихот».

Актёр Гундарс Аболиньш отказался от номинации премии «Ночь лицедеев» в категории «Актёр года» за работу в спектакле Нового Рижского театра «Дон Кихот».

Читать