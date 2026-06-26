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«Дон Кихота» сняли с театральной премии из-за визита режиссёра в РФ

Редакция PRESS 26 июня, 2026 17:28

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Жюри латвийской театральной премии «Ночь лицедеев» исключило режиссёра Адольфа Шапиро и поставленный им спектакль «Дон Кихот» из списка номинантов после его поездки в Москву.

Шапиро претендовал на награду в категории «Режиссёр года», а постановка Нового Рижского театра была выдвинута на звание лучшего спектакля крупной формы.

Заседание жюри состоялось 16 июня, а список номинантов опубликовали 18 июня. На тот момент жюри не знало, что в тот же день в Московском художественном театре имени Чехова должна пройти встреча с Шапиро. Мероприятие состоялось.

«Пока Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, мы считаем невозможным публичное признание художников, участвующих в официальных мероприятиях в России», - говорится в заявлении жюри.

После этого Шапиро исключили из категории «Режиссёр года», а «Дон Кихота» - из числа претендентов на награду за лучший спектакль крупной формы.

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