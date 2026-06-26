Может быть опасным: полиция разыскивает покинувшего больницу на Твайка (ФОТО)

Сообщается, что разыскиваемый - Павел Гордеев - покинул стационар 26 июня в 1.50. Он был одет в полосатую пижаму и может быть агрессивным и опасным.

Полиция просит посмотреть фотографию мужчины и всем, кто знает его возможное местонахождение, сообщить по телефону 112!