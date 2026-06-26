Может быть опасным: полиция разыскивает покинувшего больницу на Твайка (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию воздействия на Россию, цель которой — вынудить Москву пойти на завершение войны. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале после доклада главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмары. В ходе доклада, как отметил Зеленский, обсуждались «план дальнобойных санкций, санкции средней дальности» и результаты работы Центра специальных операций «Альфа» на фронте, пишет The Moscow Times.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию воздействия на Россию, цель которой — вынудить Москву пойти на завершение войны. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале после доклада главы СБУ, генерал-майора Евгения Хмары. В ходе доклада, как отметил Зеленский, обсуждались «план дальнобойных санкций, санкции средней дальности» и результаты работы Центра специальных операций «Альфа» на фронте, пишет The Moscow Times.