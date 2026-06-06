Кучинскис надавал Кулбергсу советов: гнать лишних посетителей, диктовать повестку, не придумывать министерств

«Я предупреждал его о многих вещах, которые сейчас происходят. Календарь заполняется на месяц, но самое главное - не найти, кто к тебе придёт, а, честно говоря, избавиться от тех, кто приходит без причины».

По словам Кучинскиса, премьер должен сам диктовать повестку. Иначе события начнут тащить его за собой, а в итоге он уже не будет понимать, «где день, а где ночь».

Отдельно министр финансов высказался о бюджете. Он признал, что обещаний прозвучало много, но быстрых чудес ждать не стоит. Кучинскис пообещал только одно: бюджетный процесс должен стать более открытым, с возможностью нормальной дискуссии.

«Да, очень много чудес наобещано. Я могу обещать только одно: бюджет будет гораздо более открытым, можно будет дискутировать».

Кучинскис также затронул вопрос Министерства климата и энергетики. По его словам, его политическая сила с самого начала была против создания этого ведомства, поскольку важен результат работы, а не форма. Он назвал создание министерства прихотью Кришьяниса Кариньша, который «где-то в Брюсселе услышал, что это будет работать».

Министр не исключил, что от этого ведомства можно было бы отказаться. Но, по его словам, такая реформа требует времени, а до осенних выборов в Сейм его осталось мало. Если процесс не завершить, есть риск получить хаос, после которого следующее правительство решит, что стране нужно уже «17-е министерство».