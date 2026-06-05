Как на острове! Многоэтажку в Риге со всех сторон окружило скоростное шоссе

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратились жители дома по адресу Ранькя дамбис, 31. По их словам, добраться пешком до магазина, общественного транспорта или просто выйти на прогулку крайне сложно. Дом с обеих сторон окружён дорогами с интенсивным движением, а чтобы попасть на другую сторону улицы, людям приходится переходить проезжую часть в неположенном месте, рискуя своей безопасностью.

Жители отмечают, что без автомобиля добраться до дома или покинуть его безопасным способом практически невозможно. Формально для перехода на другую сторону нужно идти к Вантовому мосту, подниматься по высоким и крутым лестницам, а затем спускаться обратно. Это особенно неудобно для пожилых людей и родителей с детскими колясками. У моста есть лифт, однако, как отмечают местные жители, он работает не всегда и в первую очередь предназначен для людей с ограниченными возможностями передвижения.

На проблему уже давно обращает внимание общественная организация «Pilsēta cilvēkiem» («Город для людей»). Её представители считают, что рядом с домом необходимо оборудовать пешеходный переход. По мнению активистов и самих жителей, для этого существует сразу несколько подходящих мест. Примечательно, что несколько лет назад, ещё до реконструкции Ранькя дамбис и изменения схемы движения, пешеходный переход возле дома существовал.