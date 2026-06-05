Решение есть, но многим оно не понравится: депутат о проблеме нехватки учителей

Он признал, что после закрытия школ лишь около половины педагогов продолжают работать в системе образования.

«Если посмотреть на закрытие школ, то примерно только 50% педагогов переходят работать в другие школы. Остальные выбирают другую работу или остаются дома», — сказал Батня.

Депутат сослался на прогнозы вакансий педагогов, разработанные Рижским техническим университетом и представленные также на заседании подкомиссии Сейма.

По его словам, авторы исследования пришли к выводу, что дефицит педагогов сохранится даже в том случае, если в Латвии продолжит сокращаться численность населения и учеников.

Батня отметил, что результаты моделирования показывают: в долгосрочной перспективе существенное влияние на ситуацию может оказать только миграция.