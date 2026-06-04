Введение системы «двух корзин» в здравоохранении откладывается

Поправки рассматривались в срочном порядке.

Принятые изменения предусматривают, что до конца этого года жители сохранят право получать медицинские услуги в системе государственного обязательного страхования здоровья независимо от уплаченных взносов.

Прежнее регулирование предусматривало введение системы двух корзин услуг, которая разделила бы здравоохранение на основную и полную корзину, однако эта модель с 2018 года фактически не была введена, так как ее практическое внедрение неоднократно откладывалось.

Депутаты поясняют, что сейчас наступил риск не успеть принять до 1 июля текущего года более обширные поправки в регулирование финансирования здравоохранения, поэтому принято решение продлить нынешний порядок, сохранив прежнюю доступность медицинских услуг для всех жителей.

Предложенные изменения не окажут влияния на государственный или муниципальные бюджеты, поскольку предоставление услуг продолжится в соответствии с прежней практикой.