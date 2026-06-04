airBaltic возобновляет прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом

В компании отметили, что решение о возобновлении маршрута принято с учетом рекомендаций Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и действующих ограничений со стороны страховых компаний. При этом airBaltic продолжит внимательно следить за ситуацией в регионе и при необходимости оперативно корректировать расписание.

Рейсы между Ригой и Тель-Авивом были отменены в конце февраля этого года в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. До приостановки полетов авиакомпания также выполняла по данному направлению три рейса в неделю.