В своей публикации на Facebook Степуле указала на несколько грамматических и стилистических недочётов в сообщении министра. В частности, она отметила отсутствие пробела после порядкового числительного в фразе «no 1.centimetra», отсутствие смягчения в слове «viniem» вместо «viņiem», а также неудачную конструкцию в предложении о встрече с руководством Государственной пограничной охраны, из которой, по её мнению, неясно, кто именно участвовал во встрече.

Степуле предложила собственную редакцию текста, исправив обнаруженные ошибки и сделав формулировки более корректными с точки зрения латышского языка.

«Защита государственного языка не должна быть лишь политическим лозунгом. Она начинается с уважения к языку и в публичных текстах самих должностных лиц», — подчеркнула она.

Ранее Домбрава заявил, что одним из приоритетов его работы станет укрепление роли государственного языка и соблюдение требований по его использованию. Именно поэтому, считает Степуле, к публичной коммуникации министра должны предъявляться особенно высокие требования.