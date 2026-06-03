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«До последней Золушки»: Ратниекс давит на однопартийца Пунтулиса из-за Театра им. Чехова (6)

Редакция PRESS 3 июня, 2026 11:34

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Заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс (Нацблок) обратился с официальным письмом к новому министру культуры Наурису Пунтулису (Нацблок), призвав обязать Рижский русский театр имени Михаила Чехова заменить афиши на фасаде здания, выполненные на русском языке, в соответствии с требованиями Закона о государственном языке.

«Уже пятый год идёт война, а на фасаде государственного Рижского русского театра имени Михаила Чехова по-прежнему висит большая вывеска на русском языке. Мы считаем, что это напрямую противоречит Закону о государственном языке. По сути, театр действует незаконно, а Министерство культуры на протяжении долгого времени это допускал и игнорировал неоднократные призывы Риги устранить использование русского языка в публичном пространстве. Смена министра даёт надежду, что этот вопрос наконец будет решён и не будет посылать неверные сигналы жителям столицы», — заявил Эдвардс Ратниекс.

Согласно статье 21 Закона о государственном языке, информация для общественности в государственных и муниципальных учреждениях, а также на предприятиях с преобладающим государственным или муниципальным капиталом должна предоставляться исключительно на государственном языке. Это требование распространяется на вывески, афиши, плакаты и другие публично размещённые сообщения.

В настоящее время Департамент развития города Рижской думы отказывается согласовывать новые эскизы оформления театра, если в них присутствует текст на русском языке. И на фасаде здания уже несколько лет висит последний согласованный Рижской думой баннер - о спектакле для детей "Золушка".

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Комментарии (6)

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