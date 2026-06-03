Šodien esmu oficiāli vērsies pie kultūras ministra @NaurisPuntulis ar aicinājumu demontēt izkārtnes krievu valodā no Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra fasādes un nodrošināt atbilstību Valsts valodas likumam. ️



Valsts un pašvaldību iestāžu sabiedriskajai informācijai jābūt… pic.twitter.com/Ig5PntI8SU — Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) June 2, 2026

«Уже пятый год идёт война, а на фасаде государственного Рижского русского театра имени Михаила Чехова по-прежнему висит большая вывеска на русском языке. Мы считаем, что это напрямую противоречит Закону о государственном языке. По сути, театр действует незаконно, а Министерство культуры на протяжении долгого времени это допускал и игнорировал неоднократные призывы Риги устранить использование русского языка в публичном пространстве. Смена министра даёт надежду, что этот вопрос наконец будет решён и не будет посылать неверные сигналы жителям столицы», — заявил Эдвардс Ратниекс.

Согласно статье 21 Закона о государственном языке, информация для общественности в государственных и муниципальных учреждениях, а также на предприятиях с преобладающим государственным или муниципальным капиталом должна предоставляться исключительно на государственном языке. Это требование распространяется на вывески, афиши, плакаты и другие публично размещённые сообщения.

В настоящее время Департамент развития города Рижской думы отказывается согласовывать новые эскизы оформления театра, если в них присутствует текст на русском языке. И на фасаде здания уже несколько лет висит последний согласованный Рижской думой баннер - о спектакле для детей "Золушка".