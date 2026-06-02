Нужна стабильность: власти планируют пока сохранить пониженный акциз на топливо

Учитывая, что ситуация на рынке по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, наблюдавшемуся в середине марта, министерство считает, что необходимо продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на три месяца.

По мнению министерства, сохранение действующего снижения акциза еще на несколько месяцев обеспечит необходимую стабильность как для транспортной и логистической отрасли, так и для фермеров, а также для каждого жителя, который ежедневно ощущает на себе колебания цен на топливо.