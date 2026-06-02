Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Не справились?! Мост Rail Baltica через Даугаву провалился и придется вернуть 51,5 млн евро ЕС (4)

Редакция PRESS 2 июня, 2026 10:21

Выбор редакции 4 комментариев

Европейская комиссия намерена прекратить договор о финансировании 51,5 млн евро из фонда военной мобильности CEF, выделенных на строительство восьми опор объединённого моста Rail Baltica через Даугаву у Саласпилса. Об этом говорится в информационном докладе Министерства сообщения, переданном на согласование, сообщает LETA.

Причина проста и убийственна для проекта: работы по первому этапу так и не начались, задержка превысила год, а стоимость конструкции раздулась до уровня, при котором старые решения стали финансово опасными. В 2020 году весь мост оценивали в 199 млн евро, затем в расчётах всплыла сумма почти 800 млн евро. Теперь министерство пытается ужать проект примерно до 280 млн евро.

Бывший министр сообщения Атис Швинка заявил, что ведомство пыталось договориться об изменениях в действующем договоре, но условия финансирования были привязаны к конкретной цели - строительству опор.

«Тогда возник риск, что за доступное финансирование снова построят опоры моста, но сам мост был спроектирован на 800 млн евро, что создало бы огромные риски и означало бы не хозяйственное решение», - сказал Швинка.

По его словам, договор прекращают для того, чтобы Латвия не начинала работы вслепую - без окончательного технического решения и полного финансирования. При этом страна сможет снова подать проект на финансирование в рамках нового конкурса CEF, который должен быть уточнён в ближайшие месяцы.

Проблема уже бьёт по бюджету. Латвия получила аванс 25,776 млн евро, и теперь эти деньги придётся вернуть Европейской комиссии. Общая стоимость восьми опор, по предложению строителя E.R.B. Rail JV, составила бы 168 млн евро, а завершить их удалось бы только в первой половине 2029 года. Это не укладывается ни в срок фонда военной мобильности - до 30 июня 2027 года, ни в выделенное финансирование.

Министерство сообщения теперь предлагает пересмотреть технические решения, разделить расходы на железнодорожную и автодорожную части, а для автодорожной части изучить отдельные модели финансирования, включая публично-частное партнёрство. Иными словами, проект пытаются собрать заново, потому что прежняя схема дала трещину ещё до того, как в Даугаве появились опоры.

Ранее программа LTV «de facto» сообщала, что под угрозой оказались около 50 млн евро европейского финансирования. В передаче отмечали, что двухуровневый мост Rail Baltica через Даугаву в запланированном виде может стоить почти 800 млн евро. Решение строить именно такой мост приняли в 2021 году: тогда считалось, что он обойдётся примерно в 200 млн евро и будет дешевле двух отдельных мостов на 40 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)

Главные новости

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (4)

Важно 18:08

Важно 4 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (4)

Важно 17:33

Важно 4 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (4)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 4 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (4)

Важно 16:42

Важно 4 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (4)

Важно 16:11

Важно 4 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (4)

Мир 14:51

Мир 4 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (4)

Важно 14:37

Важно 4 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать