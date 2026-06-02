Причина проста и убийственна для проекта: работы по первому этапу так и не начались, задержка превысила год, а стоимость конструкции раздулась до уровня, при котором старые решения стали финансово опасными. В 2020 году весь мост оценивали в 199 млн евро, затем в расчётах всплыла сумма почти 800 млн евро. Теперь министерство пытается ужать проект примерно до 280 млн евро.

Бывший министр сообщения Атис Швинка заявил, что ведомство пыталось договориться об изменениях в действующем договоре, но условия финансирования были привязаны к конкретной цели - строительству опор.

«Тогда возник риск, что за доступное финансирование снова построят опоры моста, но сам мост был спроектирован на 800 млн евро, что создало бы огромные риски и означало бы не хозяйственное решение», - сказал Швинка.

По его словам, договор прекращают для того, чтобы Латвия не начинала работы вслепую - без окончательного технического решения и полного финансирования. При этом страна сможет снова подать проект на финансирование в рамках нового конкурса CEF, который должен быть уточнён в ближайшие месяцы.

Проблема уже бьёт по бюджету. Латвия получила аванс 25,776 млн евро, и теперь эти деньги придётся вернуть Европейской комиссии. Общая стоимость восьми опор, по предложению строителя E.R.B. Rail JV, составила бы 168 млн евро, а завершить их удалось бы только в первой половине 2029 года. Это не укладывается ни в срок фонда военной мобильности - до 30 июня 2027 года, ни в выделенное финансирование.

Министерство сообщения теперь предлагает пересмотреть технические решения, разделить расходы на железнодорожную и автодорожную части, а для автодорожной части изучить отдельные модели финансирования, включая публично-частное партнёрство. Иными словами, проект пытаются собрать заново, потому что прежняя схема дала трещину ещё до того, как в Даугаве появились опоры.

Ранее программа LTV «de facto» сообщала, что под угрозой оказались около 50 млн евро европейского финансирования. В передаче отмечали, что двухуровневый мост Rail Baltica через Даугаву в запланированном виде может стоить почти 800 млн евро. Решение строить именно такой мост приняли в 2021 году: тогда считалось, что он обойдётся примерно в 200 млн евро и будет дешевле двух отдельных мостов на 40 млн евро.