Тушили 16 часов: в Екабпилсском крае горел полигон отходов

Вызов поступил в 20:45 в субботу, 30 мая. Общая площадь пожара - 430 кв.м. Огонь удалось локализовать лишь к 5 часам утра воскресенья, а потушить - 31 мая в 12:23.

Алексей Янковский, член правления предприятия, которому принадлежит полигон, ранее заявлял LETA, что причина возникновения пожара пока не установлена. Горели материалы, которые находились в отдельном месте, на асфальтированной площадке, территория огорожена.

На месте происшествия работают также сотрудники Госполиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Начат уголовный процесс, но более подробной информации пока нет.