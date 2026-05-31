Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 31. Мая Завтра: Alida, Jusma
Доступность

Тушили 16 часов: в Екабпилсском крае горел полигон отходов

© LETA 31 мая, 2026 13:16

Важно 0 комментариев

LETA

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов поступил в 20:45 в субботу, 30 мая. Общая площадь пожара - 430 кв.м. Огонь удалось локализовать лишь к 5 часам утра воскресенья, а потушить - 31 мая в 12:23.

Алексей Янковский, член правления предприятия, которому принадлежит полигон, ранее заявлял LETA, что причина возникновения пожара пока не установлена. Горели материалы, которые находились в отдельном месте, на асфальтированной площадке, территория огорожена. 

На месте происшествия работают также сотрудники Госполиции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Начат уголовный процесс, но более подробной информации пока нет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мошенники позвонили и нарвались на полицейского; перед судом предстанет «денежный мул»
Важно

Мошенники позвонили и нарвались на полицейского; перед судом предстанет «денежный мул»

Готов ли Трамп сражаться за Зилупе? Отвечает политолог Марис Анджанс
Важно

Готов ли Трамп сражаться за Зилупе? Отвечает политолог Марис Анджанс (1)

Вышла из дома в пятницу и не вернулась: полиция ищет Алисе Козулину
Важно

Вышла из дома в пятницу и не вернулась: полиция ищет Алисе Козулину (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Поздняя весна и холодная лето»: жалобы рижан на погоду 1931 года

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

Читать

Рано утром в воскресенье в Резекненском крае в ДТП погиб человек

Важно 13:04

Важно 0 комментариев

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Читать

Евродепутат Позняк назвал гражданскую оборону «слепой зоной» в безопасности Латвии

Важно 12:39

Важно 0 комментариев

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Читать

В Германии повреждён военный корабль: кто стоит за диверсиями?

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Читать

Это вы так к войне с Путиным готовитесь? Минобороны Британии обязует оружейников сделать «ку» повесточке

Важно 12:02

Важно 0 комментариев

Оборонные компании должны согласиться на «политкорректные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные контракты с Министерством обороны, сообщает Daily Mail.

Оборонные компании должны согласиться на «политкорректные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные контракты с Министерством обороны, сообщает Daily Mail.

Читать

Оппозиция РБ назвала место, где может находиться «Орешник»

Важно 11:57

Важно 0 комментариев

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

Читать