«Сегодня честно захотелось уехать отсюда»: почему у рижанки возникло такое желание (1)

Редакция PRESS 31 мая, 2026 09:35

Важно 1 комментариев

Пост Виктории, опубликованный в "Фейсбуке", вызвал очень бурную реакцию - более 5 тысяч человек отреагировали на него, больше сотни им поделились, а прокомментировали его почти полторы тысячи.

Это и неудивительно, потому что в посте зашла речь о языковом вопросе. Предоставляем слово самой Виктории (стиль, пунктуация и орфография оригинала - Ред.).

"Ситуация сегодня. На маленьком рынке.

Столкнувшись последние годы с растущей руссофобией в Латвии, в общественных местах я говорю по-латышски. Чтобы не нагнетать на себя негативизм. Сегодня покупая на рынке продукты продавец была из Украины и она вообще не понимала, что я говорю. Услышав, что она половину говорит по-русски естественно я перешла на свой родной язык. Все были счастливы) После я подхожу к другому продавцу и начинаю говорить по-русски, что мне нужно. Продавец начинает складывать мне продукты молча, в этот момент женщина стоящая за мной накинулась на меня со словами почему я говорю по-русски

В ситуация когда латыши меня не понимают, я всегда сколько могу говорю по латышски. Когда нехватает знаний перехожу на английский и ситуация решена.
Но тут я от этой наглости не захотела из принципа говорить по латышски. И сказала ей, что из-за таких неадекватных нацистов от сюда уехало пол страны. И если отсюда уедут все русскоговорящие, Латвия будет бедной, но гордой, с численностью населения маленького города.

Сегодня честно захотелось уехать от сюда. Не смотря на то, что я очень люблю Ригу, я родилась и выросла тут.

И знаете дорогие латыши, я что-то не помню такого, чтобы русские чморили латышей когда здесь был Советский союз.

У нас часто мешанные семьи и давайте уважать друга друга и не кидаться друг на друга".

В комментариях пишут:

- Исторически все последние 35 лет в Латвии любые проблемы и катастрофы экономики, демографии, медицины, образования, науки сводят к языку - зачем ещё что-то, когда есть валстс валода.

- У меня нет проблем с тем, чтобы говорить по-русски на улице, на работе или в магазине. Меня это не беспокоит. Бывали и подобные ситуации, когда меня спрашивали, почему я говорю или отвечаю по-русски, я же латыш. На что я обычно отвечаю, как хочу, так и говорю. Чем больше человек знает языков, тем он богаче.

- Скоро национально озабоченным придётся научиться говорить на пакистанском, видимо тогда они будут счастливы в полной мере.

- Ну у вас еще лайтовая история, мне на прошлой неделе в магазине дамочка сказала что я не имею право вообще здесь свой рот открывать, и со своим акцентом я должна ехать к себе в Россию. И при этом я гражданка Латвии и разговаривала я с этой невменяемой исключительно на Латышском! И латышский я знаю достаточно хорошо, так что говоришь на русском-плохо! Выучил Латышский и говоришь на нем, тоже до тебя докопаются )

- Пзц конечно! Я сейчас в Риге пока еще с таким не сталкивалась, хотя тоже стараюсь говорить на латышском, что бы освежить память. И вот мне интересно, как люди требуют уважения к гос.языку, используя при этом ненависть и оскорбления.

- Мой муж русский, дома говорим на русском. Я тоже люблю этот язык и 70% на нём и говорю. Не когда не кто нечего не упрекает. Именно вы сейчас из за одного человека разжигаете ненависть.

- И правильно делают, что уезжают отсюда . Я тоже собираюсь, но не из-за языка, а из-за условий жизни.

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Оборонные компании должны согласиться на «политкорректные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные контракты с Министерством обороны, сообщает Daily Mail.

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

