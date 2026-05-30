Ущерб от прилётов дронов страховка не покрывает; фермеры обеспокоены

Ответ на этот вопрос, как правило, пока отрицательный, поскольку в стандартных полисах из страховых случаев исключено всё, что связано с войной. Тем не менее какой-то выход искать надо: ясно, что ситуация лучше не станет и падающие дроны будут реальностью ещё долго.

Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин рассказывает: "Да, задают вопросы, особенно юридические лица на востоке, в Латгалии. Мы чувствуем интерес, есть страховые компании, которые думают о каких-то решениях, мы тоже вместе как отрасль думаем, может быть, могло бы дело дойти до каких-то толковых решений, но если посмотреть на примеры в мире, то нигде этого не бывает без участия государства".

Фермеры, в свою очередь, опасаются, что украинские дроны, отклонённые Россией, могут попасть по их хозяйствам. Как показывает случай в Резекне, скорее всего, украинский дрон был отклонён от цели и по ошибке врезался в пустой резервуар для нефти.

Вот как видит ситуацию член правления общества "Крестьянский сейм" Мартиньш Тронс: "В Латгальском регионе достаточно много хозяйств, где комплексы сушилок сверху, возможно, выглядят как нефтебазы. Первоочерёдный риск - такого рода здания, строения и объекты. У нас есть баки для мазута, которые не демонтированы, у молочных хозяйств бак тоже может выглядеть наподобие резервуара, дрон тоже может не отличить и нанести удар!"

Есть также опасения, что дрон может повредить технику, стоимость которой достигает миллионов, а летом пожар, вызванный упавшим дроном, может уничтожить хлебные поля.

В общем, риск огромный, и пока страховые компании не готовы брать столь большой риск на себя. Это связано не только с Латвией, но и с ситуацией во всём мире, так как страховые фирмы работают в мировом масштабе.

Янис Абашин поясняет: "Страхование - это вид бизнеса, который взаимосвязан по всему миру. Мы видим, что сейчас в Персидском заливе суда стоят, потому что страховка закончилась. Могут ли пойти на это латвийские страховщики, зависит не только от Латвии или от того, сможет ли страховая отрасль всего мира взять на себя такой риск".

Представители страховых компаний обсудили на этой неделе ситуацию в Брюсселе. Ясно, что необходим единый курс ЕС - как решать эту проблему. Возможно, самым логичным механизмом поддержки мог бы стать тот же, что используется в Украине, где часть ущерба от военных действий покрывает Европейский банк реконструкции и развития, но в любом случае до его внедрения ещё далеко.