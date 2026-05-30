Ущерб от прилётов дронов страховка не покрывает; фермеры обеспокоены

tv3.lv 30 мая, 2026 13:16

Как сообщает портал TV3 Ziņas, к страховым компаниям всё чаще обращаются с вопросом, можно ли застраховаться от ущерба, вызванного военным беспилотником. Особенно это волнует латгальских фермеров, которые опасаются за зернохранилища.

Ответ на этот вопрос, как правило, пока отрицательный, поскольку в стандартных полисах из страховых случаев исключено всё, что связано с войной. Тем не менее какой-то выход искать надо: ясно, что ситуация лучше не станет и падающие дроны будут реальностью ещё долго.

Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин рассказывает: "Да, задают вопросы, особенно юридические лица на востоке, в Латгалии. Мы чувствуем интерес, есть страховые компании, которые думают о каких-то решениях, мы тоже вместе как отрасль думаем, может быть, могло бы дело дойти до каких-то толковых решений, но если посмотреть на примеры в мире, то нигде этого не бывает без участия государства".

Фермеры, в свою очередь, опасаются, что украинские дроны, отклонённые Россией, могут попасть по их хозяйствам. Как показывает случай в Резекне, скорее всего, украинский дрон был отклонён от цели и по ошибке врезался в пустой резервуар для нефти.

Вот как видит ситуацию член правления общества "Крестьянский сейм" Мартиньш Тронс: "В Латгальском регионе достаточно много хозяйств, где комплексы сушилок сверху, возможно, выглядят как нефтебазы. Первоочерёдный риск - такого рода здания, строения и объекты. У нас есть баки для мазута, которые не демонтированы, у молочных хозяйств бак тоже может выглядеть наподобие резервуара, дрон тоже может не отличить и нанести удар!"

Есть также опасения, что дрон может повредить технику, стоимость которой достигает миллионов, а летом пожар, вызванный упавшим дроном, может уничтожить хлебные поля.

В общем, риск огромный, и пока страховые компании не готовы брать столь большой риск на себя. Это связано не только с Латвией, но и с ситуацией во всём мире, так как страховые фирмы работают в мировом масштабе.

Янис Абашин поясняет: "Страхование - это вид бизнеса, который взаимосвязан по всему миру.  Мы видим, что сейчас в Персидском заливе суда стоят, потому что страховка закончилась. Могут ли пойти на это латвийские страховщики, зависит не только от Латвии или от того, сможет ли страховая отрасль всего мира взять на себя такой риск".

Представители страховых компаний обсудили на этой неделе ситуацию в Брюсселе. Ясно, что необходим единый курс ЕС - как решать эту проблему. Возможно, самым логичным механизмом поддержки мог бы стать тот же, что используется в Украине, где часть ущерба от военных действий покрывает Европейский банк реконструкции и развития, но в любом случае до его внедрения ещё далеко. 

«Что там скрывать от народа?» Кулбергс показал публике свой кабинет (ВИДЕО)
«Что там скрывать от народа?» Кулбергс показал публике свой кабинет (ВИДЕО)

«Я вздрагивал даже от хлопнувшей двери»: Абу Мери рассказал о детстве в Ливане
«Я вздрагивал даже от хлопнувшей двери»: Абу Мери рассказал о детстве в Ливане (2)

Экс-депутат Пантелеев: всё общество предпочитает сваливать ответственность на других
Экс-депутат Пантелеев: всё общество предпочитает сваливать ответственность на других (1)

Союз альпинистов: жизни пострадавшего на Аляске Билзенса опасность не угрожает

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

«У нас есть дети, которые не нужны никому»: омбудсмен Палкова — о «проблемных детях»

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

Конгрессмен США: Россию как угрозу странам Балтии следует воспринимать серьёзно

Об этом сказал в интервью агентству LETA член Палаты представителей Конгресса США и многолетний сопредседатель группы по поддержке стран Балтии Дон Бэкон.

Врач: У Трампа отличное здоровье, но он должен похудеть

Состояние здоровья Дональда Трампа - отличное, однако он должен сбросить лишний вес, считает врач президента США. За год он поправился больше, чем на 6 киллограммов.

Аэропорт Мюнхена закрыт, там замечен дрон

В субботу утром пилот заметил дрон в аэропорту Мюнхена. С 9:00 аэропорт закрыт для полётов

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале школьников по математике

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

