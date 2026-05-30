Конгрессмен США: Россию как угрозу странам Балтии следует воспринимать серьёзно

На вопрос, достаточно ли серьёзно в Вашингтоне воспринимается Россия в качестве угрозы для стран Балтии, Бэкон ответил: "Думаю, мы должны воспринимать это серьёзно. Именно поэтому войска США находятся во всех трёх странах Балтии. И поэтому мы надеемся, что благодаря Балтийской инициативе безопасности улучшим противовоздушную оборону".

При этом по поводу того, все ли воспринимают Россию как серьёзную угрозу, по словам конгрессмена, идут дебаты. Бэкон подчеркнул, что Россия в Украине действовала ужасным образом, они потеряли 1,3 миллиона населения и их экономика в развалинах: "Поэтому некоторые думают, что они слишком слабы, чтобы быть угрозой. Но я не знаю. Путин сейчас - как крыса, загнанная в угол. Думаю, что он опасен и мы должны быть внимательны".

Некоторые, как утверждает Бэкон, думают также, что Россия в Украине чувствует себя столь жалким образом, что никогда не нападёт на страны Балтии. "Я не знаю. Я изучал историю, а история непредсказуема. Путии - дурной человек. Думаю, что он опасный человек, и мы должны быть готовы к наихудшему", - признал конгрессмен.