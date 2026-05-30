Конгрессмен США: Россию как угрозу странам Балтии следует воспринимать серьёзно

Об этом сказал в интервью агентству LETA член Палаты представителей Конгресса США и многолетний сопредседатель группы по поддержке стран Балтии Дон Бэкон.

На вопрос, достаточно ли серьёзно в Вашингтоне воспринимается Россия в качестве угрозы для стран Балтии, Бэкон ответил: "Думаю, мы должны воспринимать это серьёзно. Именно поэтому войска США находятся во всех трёх странах Балтии. И поэтому мы надеемся, что благодаря Балтийской инициативе безопасности улучшим противовоздушную оборону".

При этом по поводу того, все ли воспринимают Россию как серьёзную угрозу, по словам конгрессмена, идут дебаты. Бэкон подчеркнул, что Россия в Украине действовала ужасным образом, они потеряли 1,3 миллиона населения и их экономика в развалинах: "Поэтому некоторые думают, что они слишком слабы, чтобы быть угрозой. Но я не знаю. Путин сейчас - как крыса, загнанная в угол. Думаю, что он опасен и мы должны быть внимательны".

Некоторые, как утверждает Бэкон, думают также, что Россия в Украине чувствует себя столь жалким образом, что никогда не нападёт на страны Балтии. "Я не знаю. Я изучал историю, а история непредсказуема. Путии - дурной человек. Думаю, что он опасный человек, и мы должны быть готовы к наихудшему", - признал конгрессмен.

Комментарии (0)

Экс-депутат Пантелеев: всё общество предпочитает сваливать ответственность на других
Экс-депутат Пантелеев: всё общество предпочитает сваливать ответственность на других

«Выстрел в ногу, а потом в голову»: в соцсети обсуждают Минклимата (ФОТО)
«Выстрел в ногу, а потом в голову»: в соцсети обсуждают Минклимата (ФОТО)

«Что там скрывать от народа?» Кулбергс показал публике свой кабинет (ВИДЕО)
«Что там скрывать от народа?» Кулбергс показал публике свой кабинет (ВИДЕО)

Союз альпинистов: жизни пострадавшего на Аляске Билзенса опасность не угрожает

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

«У нас есть дети, которые не нужны никому»: омбудсмен Палкова — о «проблемных детях»

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

Ущерб от прилётов дронов страховка не покрывает; фермеры обеспокоены

Как сообщает портал TV3 Ziņas, к страховым компаниям всё чаще обращаются с вопросом, можно ли застраховаться от ущерба, вызванного военным беспилотником. Особенно это волнует латгальских фермеров, которые опасаются за зернохранилища.

Врач: У Трампа отличное здоровье, но он должен похудеть

Состояние здоровья Дональда Трампа - отличное, однако он должен сбросить лишний вес, считает врач президента США. За год он поправился больше, чем на 6 киллограммов.

Аэропорт Мюнхена закрыт, там замечен дрон

В субботу утром пилот заметил дрон в аэропорту Мюнхена. С 9:00 аэропорт закрыт для полётов

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале школьников по математике

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

