Российский дрон попал в Румынию, поскольку его подбила украинская ПВО: румынский президент

Как сообщает румынское издание Digi24, Дан ответил на вопросы журналистов об инциденте, в результате которого в городе Галац два человека получили ранения, в одной из квартир возник пожар.

"Когда [дроны] проходили через украинскую территорию, некоторые из них были сбиты. По одному из них, вероятно, попали над городом Рени, и он поменял траекторию и пошел к Галацу", — сказал Дан.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, была ли эта траектория изменена случайно или намеренно, президент ответил "Это было кинетическое воздействие".

При этом Дан подчеркнул, что ответственность за эту ситуацию "очевидно лежит на России".

Дан также сообщил, что два пострадавших жителя Галаца не получили серьезных ранений. "Пациенты настроены оптимистично в отношении их ситуации, у них есть ожоги, но в течение недели они будут в порядке, это не очень серьезно", — сказал президент Румынии.

Он также сообщил, что дрон, попавший в жилой дом, нес по меньшей мере 30 килограммов взрывчатки.