Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

По его словам, работа дворника давно перестала быть исключительно низкооплачиваемой. Размер зарплаты зависит от нагрузки и эффективности: при минимальном объеме работ сотрудник получает базовую ставку, а опытные работники, обслуживающие большие территории, могут зарабатывать в RNP до 1700–1800 евро брутто в месяц.

При этом предприятие сталкивается с нехваткой кадров и старением рабочей силы. Найти людей на тяжелую физическую работу становится все труднее, поэтому RNP постепенно переходит на бригадный метод обслуживания. Сейчас мобильные бригады обслуживают около 40% внутренних помещений и до 30% прилегающих территорий.

Такой подход позволяет использовать современную технику, ускоряет уборку и снижает расходы для жильцов многоквартирных домов.

Тем не менее полностью отказываться от привычных дворников предприятие не собирается. В RNP отмечают, что многие жители привыкли к «своему» дворнику, который хорошо знает конкретный дом и постоянно находится на месте. Поэтому окончательное решение остается за собственниками квартир: если жильцы готовы платить немного больше, компания сохранит традиционный формат обслуживания.