Для сдерживания России: Германия и Нидерланды создадут в странах Балтии совместный тактический штаб

Совместный командный центр Германии и Нидерландов, известный как 1GNC, в ближайшие месяцы возьмет на себя командную роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Германии.

"Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и поддерживает сдерживание России", - указали в министерстве.

1GNC - это командный центр, который при необходимости может контролировать до 50 000 военнослужащих.

В его задачи входит планирование и проведение военных учений, планирование на случай возможных конфликтов и управление силами в случае начала войны.

Штаб подразделения - германо-нидерландского корпуса - находится в Мюнстере (Германия), откуда при необходимости направляется на миссии НАТО.

Новый командный штаб предназначен для обеспечения усиления потенциала НАТО и способности быстрее реагировать.

"Создавая второй штаб корпуса в регионе, Германия вместе с Нидерландами демонстрирует свое желание и способность взять на себя ответственность за сдерживание и защиту восточного фланга НАТО", - указали в министерстве.

Нидерланды и Германия руководят 1GNC, созданным в 1995 году, на ротационной основе. Германия будет руководить подразделением до начала 2028 года.

Помимо Нидерландов и Германии, штабной персонал в настоящее время предоставляют еще 14 стран НАТО.

Агентство "Reuters" на этой неделе сообщило, что НАТО укрепит оборону своего восточного фланга и обеспечит быструю переброску сил альянса в Латвию и Эстонию в случае войны с Россией.

В настоящее время контингенты НАТО в странах Балтии и Польше подчиняются одному командному пункту, расположенному в Щецине, но планируются изменения в командной структуре в соответствии со стратегическим значением стран Балтии.

Создание еще одного корпуса позволит решить проблемы, связанные с ограниченной стратегической глубиной и уязвимостью этого региона, указал один из военных.

В свою очередь, Министерство обороны Латвии сообщило агентству ЛЕТА, что НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. До сих пор эти функции выполнял Северо-восточный многонациональный корпус.

Изменения являются частью реформы командного управления НАТО, кото-рая была введена после Вильнюсского саммита 2023 года с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию сил союзников. Откликнувшись на призыв НАТО, Германия и Нидерланды предложили свой сов-местный корпус в качестве тактического штаба для планов обороны Балтийского региона.

"За короткое время германо-нидерландский корпус наладил тесное и профессиональное сотрудничество с Национальными вооруженными силами, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона", - подчеркивает Министерство обороны Латвии.

В полном составе корпус насчитывает от 40 000 до 60 000 человек, однако в мирное время он состоит из командной структуры и специальных технических служб, которые в случае войны можно быстро развернуть.