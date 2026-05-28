Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Для сдерживания России: Германия и Нидерланды создадут в странах Балтии совместный тактический штаб

Редакция PRESS 28 мая, 2026 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Германия и Нидерланды в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб для командования силами на восточном фланге НАТО и помощи в сдерживании России, сообщили в четверг источники в Берлине.

Совместный командный центр Германии и Нидерландов, известный как 1GNC, в ближайшие месяцы возьмет на себя командную роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Германии.

"Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и поддерживает сдерживание России", - указали в министерстве.

1GNC - это командный центр, который при необходимости может контролировать до 50 000 военнослужащих.

В его задачи входит планирование и проведение военных учений, планирование на случай возможных конфликтов и управление силами в случае начала войны.

Штаб подразделения - германо-нидерландского корпуса - находится в Мюнстере (Германия), откуда при необходимости направляется на миссии НАТО.

Новый командный штаб предназначен для обеспечения усиления потенциала НАТО и способности быстрее реагировать.

"Создавая второй штаб корпуса в регионе, Германия вместе с Нидерландами демонстрирует свое желание и способность взять на себя ответственность за сдерживание и защиту восточного фланга НАТО", - указали в министерстве.

Нидерланды и Германия руководят 1GNC, созданным в 1995 году, на ротационной основе. Германия будет руководить подразделением до начала 2028 года.

Помимо Нидерландов и Германии, штабной персонал в настоящее время предоставляют еще 14 стран НАТО.

Агентство "Reuters" на этой неделе сообщило, что НАТО укрепит оборону своего восточного фланга и обеспечит быструю переброску сил альянса в Латвию и Эстонию в случае войны с Россией.

В настоящее время контингенты НАТО в странах Балтии и Польше подчиняются одному командному пункту, расположенному в Щецине, но планируются изменения в командной структуре в соответствии со стратегическим значением стран Балтии.

Создание еще одного корпуса позволит решить проблемы, связанные с ограниченной стратегической глубиной и уязвимостью этого региона, указал один из военных.

В свою очередь, Министерство обороны Латвии сообщило агентству ЛЕТА, что НАТО планирует официально утвердить новую роль германо-нидерландского корпуса уже этим летом. До сих пор эти функции выполнял Северо-восточный многонациональный корпус.

Изменения являются частью реформы командного управления НАТО, кото-рая была введена после Вильнюсского саммита 2023 года с целью обеспечить более быструю и эффективную мобилизацию сил союзников. Откликнувшись на призыв НАТО, Германия и Нидерланды предложили свой сов-местный корпус в качестве тактического штаба для планов обороны Балтийского региона.

"За короткое время германо-нидерландский корпус наладил тесное и профессиональное сотрудничество с Национальными вооруженными силами, подтвердив способность эффективно координировать совместные задачи по укреплению безопасности региона", - подчеркивает Министерство обороны Латвии.

В полном составе корпус насчитывает от 40 000 до 60 000 человек, однако в мирное время он состоит из командной структуры и специальных технических служб, которые в случае войны можно быстро развернуть.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше
Важно

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Важно

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Важно

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Читать
Загрузка

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Выбор редакции 18:04

Выбор редакции 0 комментариев

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

Читать

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

Мир 17:52

Мир 0 комментариев

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Читать

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Бизнес 17:42

Бизнес 0 комментариев

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Читать

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Азбука здоровья 17:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Читать

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Важно 17:29

Важно 0 комментариев

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Читать

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Новости Латвии 17:27

Новости Латвии 0 комментариев

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

Читать