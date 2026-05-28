Учёные нашли людей, которым мясо может быть полезнее диет: неожиданный поворот в теме Альцгеймера

Оказалось, что для некоторых пожилых людей более высокое потребление мяса может быть связано с меньшим риском деменции. Но есть важный нюанс: речь не обо всех, а о людях с определёнными вариантами гена APOE, которые сами по себе повышают риск болезни Альцгеймера.

Исследование провели учёные Каролинского института в Швеции. Они наблюдали за более чем 2100 людьми старше 60 лет. В начале исследования у участников не было деменции. За ними следили до 15 лет, сравнивая питание, генетический профиль и состояние памяти.

Самый интересный результат появился у людей с вариантами APOE 3/4 и APOE 4/4. Эти варианты связаны с более высоким риском болезни Альцгеймера. Но среди тех, кто ел больше мяса, ожидаемое ухудшение памяти и повышенный риск деменции проявлялись слабее.

В группе с самым высоким потреблением речь шла примерно о 870 граммах мяса в неделю при пересчёте на рацион в 2000 калорий в день. Это не один крошечный ломтик к ужину, но и не ежедневная гора шашлыка.

Авторы исследования предполагают, что дело может быть в генетике. Один из вариантов APOE считается эволюционно более древним и мог формироваться в эпоху, когда рацион человека включал больше животной пищи. Поэтому обычные диетические советы, возможно, не одинаково подходят всем.

Но вот где заканчивается красивый заголовок и начинается наука: исследование не доказывает, что мясо защищает от деменции. Оно показывает связь. Люди сами сообщали, что ели, а на результаты могли влиять доход, образ жизни, здоровье, привычки и ещё десяток факторов.

Есть и ещё один холодный душ для любителей колбасы. Исследователи отдельно отмечают: чем выше была доля переработанного мяса в общем мясном рационе, тем хуже выглядела картина по риску деменции. То есть сосиски, бекон и дешёвые нарезки не превращаются в лекарство для мозга.

Смысл исследования скорее в другом. Питание будущего может стать не универсальной инструкцией для всех, а более точной настройкой под человека: возраст, генетику, обмен веществ и реальные риски.

Пока врачи не говорят: узнали про APOE4 — бегите за стейком. Они говорят осторожнее: нужна проверка в клинических исследованиях.

Но сама идея уже звучит почти дерзко. Возможно, одна и та же тарелка для одного человека будет лишним риском, а для другого — частью защиты. И в таком мире диеты по принципу «всем одно и то же» начинают выглядеть всё менее убедительно.