Учёные нашли людей, которым мясо может быть полезнее диет: неожиданный поворот в теме Альцгеймера

Редакция PRESS 28 мая, 2026 15:26

Мясо годами ругали за всё подряд: сердце, сосуды, вес, экологию и слишком жирные завтраки. Но новое шведское исследование внезапно подкинуло сюжет, от которого любители стейков могут довольно приподнять бровь.

Оказалось, что для некоторых пожилых людей более высокое потребление мяса может быть связано с меньшим риском деменции. Но есть важный нюанс: речь не обо всех, а о людях с определёнными вариантами гена APOE, которые сами по себе повышают риск болезни Альцгеймера.

Исследование провели учёные Каролинского института в Швеции. Они наблюдали за более чем 2100 людьми старше 60 лет. В начале исследования у участников не было деменции. За ними следили до 15 лет, сравнивая питание, генетический профиль и состояние памяти.

Самый интересный результат появился у людей с вариантами APOE 3/4 и APOE 4/4. Эти варианты связаны с более высоким риском болезни Альцгеймера. Но среди тех, кто ел больше мяса, ожидаемое ухудшение памяти и повышенный риск деменции проявлялись слабее.

В группе с самым высоким потреблением речь шла примерно о 870 граммах мяса в неделю при пересчёте на рацион в 2000 калорий в день. Это не один крошечный ломтик к ужину, но и не ежедневная гора шашлыка.

Авторы исследования предполагают, что дело может быть в генетике. Один из вариантов APOE считается эволюционно более древним и мог формироваться в эпоху, когда рацион человека включал больше животной пищи. Поэтому обычные диетические советы, возможно, не одинаково подходят всем.

Но вот где заканчивается красивый заголовок и начинается наука: исследование не доказывает, что мясо защищает от деменции. Оно показывает связь. Люди сами сообщали, что ели, а на результаты могли влиять доход, образ жизни, здоровье, привычки и ещё десяток факторов.

Есть и ещё один холодный душ для любителей колбасы. Исследователи отдельно отмечают: чем выше была доля переработанного мяса в общем мясном рационе, тем хуже выглядела картина по риску деменции. То есть сосиски, бекон и дешёвые нарезки не превращаются в лекарство для мозга.

Смысл исследования скорее в другом. Питание будущего может стать не универсальной инструкцией для всех, а более точной настройкой под человека: возраст, генетику, обмен веществ и реальные риски.

Пока врачи не говорят: узнали про APOE4 — бегите за стейком. Они говорят осторожнее: нужна проверка в клинических исследованиях.

Но сама идея уже звучит почти дерзко. Возможно, одна и та же тарелка для одного человека будет лишним риском, а для другого — частью защиты. И в таком мире диеты по принципу «всем одно и то же» начинают выглядеть всё менее убедительно.

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

