Кто будет парламентским секретарем МВД при Домбраве? Легко угадать (1)

Редакция PRESS 28 мая, 2026 16:16

Важно 1 комментариев

Как стало известно агентству LETA, будущий министр внутренних дел Янис Домбрава (Нацблок) пригласил депутата Сейма Эдвинса Шноре (Нацблок) на должность парламентского секретаря Министерства внутренних дел.

Политик пояснил, что его ведомство находится на стадии формирования, поскольку его назначение на пост министра внутренних дел еще не утверждено. «Говоря о составе ведомства, я стремлюсь привлечь специалистов из различных областей, людей с опытом работы в службах внутренних дел, Земессардзе и тому подобных структурах, чтобы каждый сможет внести свой вклад», — сказал Домбрава.

Он признал, что планирует уйти сложить свой парламентский мандат на период исполнения министерских обязанностей, добавив, что пока неизвестно, когда это технически может произойти.

Эдвинс Шноре - политолог по образованию, был депутатом Сейма, возглавлял Комиссию по подсчёту ущерба от советской оккупации. И прославился тем, что сравнил русскоязычных жителей Латвии с вшами в шубе.

Шноре регулярно выступает с жёсткими заявлениями по вопросам русского языка, советского наследия и отношений с Россией, из-за чего его часто называют одним из самых радикальных политиков латвийского Нацблока.

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта) (1)

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона» (1)

Важно 18:08

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта (1)

Выбор редакции 18:04

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России (1)

Мир 17:52

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии? (1)

Бизнес 17:42

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость (1)

Азбука здоровья 17:29

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса (1)

Важно 17:29

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина? (1)

Новости Латвии 17:27

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

