Политик пояснил, что его ведомство находится на стадии формирования, поскольку его назначение на пост министра внутренних дел еще не утверждено. «Говоря о составе ведомства, я стремлюсь привлечь специалистов из различных областей, людей с опытом работы в службах внутренних дел, Земессардзе и тому подобных структурах, чтобы каждый сможет внести свой вклад», — сказал Домбрава.

Он признал, что планирует уйти сложить свой парламентский мандат на период исполнения министерских обязанностей, добавив, что пока неизвестно, когда это технически может произойти.

Эдвинс Шноре - политолог по образованию, был депутатом Сейма, возглавлял Комиссию по подсчёту ущерба от советской оккупации. И прославился тем, что сравнил русскоязычных жителей Латвии с вшами в шубе.

Шноре регулярно выступает с жёсткими заявлениями по вопросам русского языка, советского наследия и отношений с Россией, из-за чего его часто называют одним из самых радикальных политиков латвийского Нацблока.