Принципы сотрудничества партнеров, входящих в состав правительства

Партии, входящие в состав правительства, обязуются:

• Сосредоточиться на задачах, которые можно выполнить в течение срока полномочий 14-го Саейма, согласовав между партнерами конкретный перечень приоритетных задач.

• Ответственно относиться к возможностям государственного бюджета и не поддерживать в Саейме или Кабинете министров такие предложения, влияющие на государственный бюджет, по которым не достигнуто единодушие всех партнеров.

• Договариваться о вопросах, которые без единодушия всех партнеров по коалиции не будут выноситься на дальнейшее рассмотрение.

• Не допускать отступления от уже достигнутых стандартов в области прав человека, борьбы с насилием, обеспечения гендерного равенства и правовой защиты семей.

Приоритеты деятельности, запланированные Кабинетом министров

Стабилизация ситуации в сфере безопасности и международные отношения

Заботясь о безопасности и устойчивости общества, мы обеспечим полную поддержку службам обороны и внутренних дел в укреплении границ, противовоздушной обороне, укреплении внутренней и внешней безопасности государства.

На оборону мы направим 5 % ВВП, целенаправленно будем развивать отечественную военную промышленность и технологии совместно с ближайшими союзниками. Продолжим работать над расширением присутствия союзников по НАТО в Латвии. Рассмотрим возможность направления дополнительного финансирования ЕС на нужды обороны.

1. Будем содействовать внедрению современных технологий в оборонных и внутренних ведомствах, обеспечивая их дополнительными беспилотными системами и организуя совместные учения ведомств по использованию современных технологий и беспилотных систем. Создадим эффективную систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов и усовершенствуем системы противовоздушной обороны и электронной войны, уделяя особое внимание приграничным муниципалитетам.

2. В соответствии с возможностью, предоставленной Регламентом Европейского Союза по вопросам обороны, перераспределим средства программ текущего планового периода ЕС на инфраструктуру гражданской обороны.

3. Начнем работу по подготовке защиты критически важной инфраструктуры на случай террористических актов и военного конфликта.

4. По согласованию с партнерами расширим права и полномочия служб по применению оружия и усовершенствуем системы электронного ведения боевых действий для предотвращения любой угрозы.

5. Усовершенствуем работу государственных органов, усилив контроль над иммигрантами, чтобы предотвратить использование иммиграционной системы для легализации экономических мигрантов и неконтролируемый рост иммиграции.

6. Ограничим выдачу новых долгосрочных виз и видов на жительство иностранцам. С учетом возможностей компетентных органов определим допустимое количество граждан третьих стран. Обеспечим строгий контроль за выданными видами на жительство и соблюдением условий пребывания. Введем запрет на приглашение иностранцев недобросовестными приглашающими лицами.

7. Продолжим оказывать всестороннюю поддержку Украине, будем осуществлять меры по ослаблению и изоляции России, усиливать санкции Европейского Союза и национальные санкции, в том числе не смягчая ограничения в отношении лиц, на которых уже наложены санкции.

8. Украинцам, проживающим в Латвии, мы предоставим ясность относительно их правового статуса и возможностей продолжить жизнь в Латвии — примем решение о возможности для тех граждан Украины, которые овладели латышским языком на определенном уровне, подавать заявления на получение разрешений на постоянное проживание с 2027 года.

9. Разработаем механизм компенсации убытков, вызванных беспилотными летательными аппаратами.

10. Укрепим энергетическую независимость.

11. Будем поддерживать начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, процесс расширения ЕС, основанный на достижениях, будем делиться с странами-кандидатами опытом проведения реформ.

Обеспечение безопасного проведения выборов, борьба с коррупцией и картелями

12. Осуществим прямой контроль премьер-министра за процессом подготовки к выборам, обеспечив безопасное и законное проведение выборов в Саейму.

13. Защищая принципы правового и демократического государства и независимость судебной власти, мы продолжим с максимальной строгостью закона бороться с экономическими преступлениями, коррупцией, картелями и нарушителями санкций.

Стабилизация бюджета и эффективность расходов

14. Чтобы обеспечить продвижение к сбалансированному бюджету в 2030 году, соответствующему правилам европейского экономического управления и правилам фискальной дисциплины, до 30 июня 2026 года подготовим прогнозы макроэкономических показателей, доходов и сальдо бюджета сектора государственного управления на 2027, 2028, 2029 и 2030 годы. Последовательно проведем оценку базовых расходов бюджета во всех министерствах.

15. В целях снижения рисков растраты государственных средств мы начнем пересмотр приоритетных государственных закупок и закупок крупнейших акционерных обществ, уделяя особое внимание удорожанию, изменениям в контрактах и рискам ограничения конкуренции. Начнем публиковать данные о заключенных контрактах на закупки, внесенных изменениях, изменениях сумм контрактов, чтобы правительство и общественность имели доступ к информации об актуальных суммах контрактов.

16. Полностью пересмотрим принципы выплаты премий и денежных вознаграждений, интегрировав их в мотивирующую и ориентированную на результат систему вознаграждения.

17. Обеспечим открытость и доступность данных о государственном бюджете в режиме онлайн.

18. Обязуемся гарантировать необходимое финансирование государственной обороны и завершить начатую реформу «Программа в школе», не сокращая выделенные на нее средства. Оценив бюджетные возможности, в приоритетном порядке увеличим финансирование здравоохранения.

19. Начнем разработку нового Закона о финансовом выравнивании местных самоуправлений, согласованного с местными самоуправлениями.

20. Будем создавать новые инициативы для увеличения бюджетных доходов и содействовать экономическому развитию Латвии.

21. Реализуем меры, разработанные Рабочей группой по сокращению бюрократии, повышая эффективность государственного управления, снижая административную нагрузку и ускоряя принятие решений.

22. Продолжим работу над созданием Банка обороны, безопасности и устойчивости.

Интересы Латвии в многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028–2034 годы

Будем отстаивать интересы Латвии в переговорах о многолетнем бюджете Европейского Союза (ЕС) на 2028–2034 годы, уделяя особое внимание:

23. Финансирование ЕС в области безопасности и обороны, соответствующее геополитической ситуации.

24. Необходимость получения Латвией дополнительного финансирования в рамках Общей сельскохозяйственной политики и отстаивание такого распределения ассигнований, обеспечивающее выравнивание прямых выплат и поддержку мер Общей сельскохозяйственной политики в области развития сельских районов в рамках следующего многолетнего бюджета Европейского Союза, по крайней мере, на период 2021–2027 годов. В правительстве мы утвердим План роста сельскохозяйственных отраслей для развития отраслей.

25. Необходимость получения Латвией дополнительного финансирования в рамках политики сплочения в связи с последствиями агрессии России против Украины и социально-экономическими вызовами, с которыми сталкивается страна как восточная приграничная держава.

26. Необходимость обеспечить достаточное финансирование со стороны ЕС для Инструмента европейской инфраструктурной связности (EISI) с целью реализации проекта «Rail Baltica».

27. Приоритет сбалансированного развития регионов в многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028–2034 годы.

28. Необходимость сохранить субсидии из национального бюджета для поддержки фермеров и обеспечить полноценное софинансирование освоения фондов ЕС с целью укрепления продовольственной безопасности Латвии, жизнеспособности сельских территорий и конкурентоспособности отрасли на едином рынке ЕС, включая укрепление программ управления рисками и поддержку программ создания и передачи знаний.

Контроль за управлением крупными проектами

29. Для реализации проекта «Rail Baltica» под непосредственным руководством премьер-министра разработаем модель дальнейшего продвижения проекта.

30. Для стабилизации «airBaltic» как предприятия, имеющего важное значение для экономики Латвии, до августа 2026 года мы оценим подготовленный бизнес-план и примем решение о дальнейших сценариях действий.

31. Продолжим разработку Стратегии устойчивого развития Латвии до 2050 года и Национального плана развития Латвии на 2028–2034 годы.

Здоровье, благосостояние, демография, социальная безопасность и семейная политика

32. Будем укреплять семью и детей как основополагающие ценности государства. Поэтому будем развивать благоприятную для семей среду и услуги, выделяя на это финансовые ресурсы государства и местных самоуправлений. Увеличим финансовую поддержку для стимулирования рождаемости, семей с детьми и будем развивать услуги, соответствующие потребностям. Расширим статус «Семья года».

33. Подготовим систему детского здравоохранения к переходу на модель интегрированного ухода и отмене квот на медицинские услуги для детей.

34. Заложим основу для широкой долгосрочной государственной программы доступности жилья для молодых семей и семей с детьми, особенно в регионах, сделав первым шагом отмену обязательного первоначального взноса при покупке жилья, который будет заменен государственной гарантией ALTUM.

35. Установим стабильную систему роста поддержки семей с детьми на ближайшие годы.

36. Введем «базовую пенсию», увеличив размер надбавки за стаж работы до 1996 года и установив ее также за стаж работы после 1996 года. В первую очередь начнем выплачивать эти надбавки пожилым людям в возрастной группе 85+. Рассмотрим возможность зачисления в стаж работы женщин всего периода ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

37. Здравоохранение является общей приоритетной задачей правительства. Оценив бюджетные возможности, мы в приоритетном порядке увеличим финансирование здравоохранения, стремясь к 12 % от общих расходов правительства.

38. Мы обязуемся принять решение о реформе сети больниц.

Экономика и народное хозяйство

39. Разработаем Национальный план по искусственному интеллекту – правительство в течение 100 дней утвердит Национальную стратегию Латвии в области ИИ с конкретными целями – использование ИИ в государственном управлении, образовании и обороне.

40. Создадим управляемый ALTUM фонд капитала, в который будет поступать капитал 2-го уровня латвийских пенсионных фондов.

41. Укрепляя экономическую безопасность и конкурентоспособность Латвии в мире, будем поддерживать целенаправленное проникновение латвийских предпринимателей на зарубежные рынки, использование возможностей соглашений о свободной торговле ЕС, заключение новых соглашений.

42. Прекратим торговлю (экспорт и импорт) с Россией и Белоруссией. Возьмем на себя ведущую роль в продвижении этого вопроса также в рамках формата ЕС. Будем координировать свои действия с прибалтийскими странами и другими странами региона.

43. Начнем разработку концепции модели управления государственными акционерными обществами. Разработаем законопроект о Латвийском фонде развития для содействия долгосрочной финансовой стабильности государства. Латвийский фонд развития обеспечит профессиональную реализацию централизованного управления государственными акционерными обществами.

44. Подготовим крупный инвестиционный фонд как фискально нейтральный инструмент поддержки и утвердим его до принятия Кабинетом министров законопроекта «О государственном бюджете на 2027 год и бюджетных рамках на 2027, 2028, 2029 и 2030 годам» в Кабинете министров.

45. Подготовим Основные направления развития лесной отрасли для устойчивого лесопользования и начнем разработку соответствующих нормативных актов, чтобы повысить эффективность лесной отрасли и деревообрабатывающей промышленности, а также создание добавленной стоимости.

46. Разработаем предложение Латвии о стратегическом экономическом сотрудничестве с крупными мировыми экономиками, используя заключенные Европейским союзом соглашения о свободной торговле.

Образование, спорт и молодежь

47. Постановлениями Кабинета министров мы определим четкие требования к обеспечению качества образования во всех видах и уровнях образования, продолжим внедрение мониторинга качества образования и новой модели финансирования «Программа в школе» в запланированном объеме.

48. Продолжим работу по внедрению графика оплаты труда педагогов.

49. Завершим реформу высшего образования, приняв нормативные акты о новом порядке финансирования вузов, институциональной аккредитации и модели академической карьеры.

Культура, СМИ, гражданское общество

50. Обеспечим присоединение Латвии ко Второму протоколу Конвенции ЮНЕСКО об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

51. Укрепим ценности демократии и поддержку гражданского общества, а также будем содействовать созданию качественного и разнообразного медиаконтента на латышском языке.

52. Укрепим латышскую культурную среду и национальную идентичность, обеспечивая устойчивость сети государственных и муниципальных культурных учреждений и оказывая целенаправленную поддержку непрерывности и развитию традиции Песенного и танцевального праздника. Обеспечим сохранение культурной среды и исторического наследия как основу для укрепления национальной безопасности и сплоченности общества.