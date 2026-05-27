Как подчеркнула Силиня, дроны изменили военную сферу, и представления о боевых операциях в воздухе, на суше и на море сегодня требуют принципиально нового образа мышления.

Премьер-министр признала, что жителей Латвии тревожат инциденты в воздушном пространстве из-за залетающих из России и Беларуси дронов, и отметила, что для успешного предотвращения угрозы для общества должно совпасть несколько факторов. "Нам нужны радары, сенсоры, перехватчики, пулеметы и ракеты. Но больше всего нам нужны солдаты. Мужчины и женщины в форме - те, от кого зависит результат. Поэтому в их обучение и навыки мы будем вкладывать больше всего средств", - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что необходимо продолжать тесное сотрудничество с Украиной и союзниками, чтобы обобщать их знания и опыт и адаптировать их для Латвии.

Премьер-министр отметила, что развитие технологий открывает новые возможности, но в то же время создает риски для безопасности. Доступность автономных систем не только для государств, но и для отдельных лиц и групп может увеличить угрозу для общественной безопасности и критической инфраструктуры.

По словам премьера, укрепление автономии и интеграции и различные решения в области искусственного интеллекта могут стать значительным потенциалом в этой сфере, и нужно правильно им воспользоваться.

Силиня отметила, что Латвия - хорошее место для обсуждения таких вопросов, поскольку является одной из ведущих стран в области развития автономных систем.