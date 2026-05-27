Больше всего нам нужны солдаты: Силиня о наших приоритетах и коалиции дронов (2)

Редакция PRESS 27 мая, 2026 18:07

LETA

Коалиция дронов для поддержки Украины под руководством Латвии и Великобритании стала платформой для обмена знаниями, технологиями и опытом их применения в боевых условиях, заявила уходящая в отставку премьер-министр Латвии Эвика Силиня на открытии в Риге "Саммита дронов".

Как подчеркнула Силиня, дроны изменили военную сферу, и представления о боевых операциях в воздухе, на суше и на море сегодня требуют принципиально нового образа мышления.

Премьер-министр признала, что жителей Латвии тревожат инциденты в воздушном пространстве из-за залетающих из России и Беларуси дронов, и отметила, что для успешного предотвращения угрозы для общества должно совпасть несколько факторов. "Нам нужны радары, сенсоры, перехватчики, пулеметы и ракеты. Но больше всего нам нужны солдаты. Мужчины и женщины в форме - те, от кого зависит результат. Поэтому в их обучение и навыки мы будем вкладывать больше всего средств", - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что необходимо продолжать тесное сотрудничество с Украиной и союзниками, чтобы обобщать их знания и опыт и адаптировать их для Латвии.

Премьер-министр отметила, что развитие технологий открывает новые возможности, но в то же время создает риски для безопасности. Доступность автономных систем не только для государств, но и для отдельных лиц и групп может увеличить угрозу для общественной безопасности и критической инфраструктуры.

По словам премьера, укрепление автономии и интеграции и различные решения в области искусственного интеллекта могут стать значительным потенциалом в этой сфере, и нужно правильно им воспользоваться.

Силиня отметила, что Латвия - хорошее место для обсуждения таких вопросов, поскольку является одной из ведущих стран в области развития автономных систем.

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках (2)

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль (2)

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы? (2)

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер? (2)

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах (2)

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям (2)

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай (2)

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

