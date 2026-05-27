Вместо отдыха? Министр призвала детей летом готовиться к кризисам и угрозам

Редакция PRESS 27 мая, 2026 15:53

Министр образования и науки Дace Мелбарде (Новое единство) призвала школьников использовать лето для того, чтобы освоить навыки безопасности.

По её мнению, это лето детям следует потратить на обучение: молодёжь должна осваивать навыки поведения в кризисных ситуациях, учиться помогать другим, сохранять спокойствие и контролировать эмоции под стрессом.

Мелбарде заявила, что все латвийские школы — как в Риге, так и в регионах — имеют чёткие алгоритмы действий на случай различных угроз, включая воздушную опасность.

«Министерство дало ясные указания как управлениям образования, так и руководителям учебных заведений», — сказала она в интервью программе  «900 секунд» телеканала TV3.

По словам министра, школы получили подробные рекомендации, вебинары, презентации и практические инструкции. В них разъясняется, как подготовить школьную среду, определить безопасные зоны и наладить внутреннюю коммуникацию в кризисной ситуации.

Мелбарде подчеркнула, что важна не только техническая безопасность, но и психологическая готовность. Руководители и учителя должны уметь сохранять спокойствие и оказывать поддержку детям, особенно самым младшим.

В прошлом году обучение прошли около тысячи руководителей и административных работников школ. Министерство регулярно проводит семинары и вебинары, отвечая на вопросы педагогов и родителей.

При этом министр признала, что не во всех учреждениях, особенно в детских садах, возможно полностью соблюдать «принцип двух стен». В таких случаях рекомендуется переставить мебель, чтобы дети находились максимально далеко от окон.

Особое внимание, по словам Мелбарде, следует уделять эмоциональной безопасности детей. Она отметила, что сильнее всего чувство угрозы переживают именно маленькие школьники.

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона
Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

