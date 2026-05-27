Вместо отдыха? Министр призвала детей летом готовиться к кризисам и угрозам

По её мнению, это лето детям следует потратить на обучение: молодёжь должна осваивать навыки поведения в кризисных ситуациях, учиться помогать другим, сохранять спокойствие и контролировать эмоции под стрессом.

Мелбарде заявила, что все латвийские школы — как в Риге, так и в регионах — имеют чёткие алгоритмы действий на случай различных угроз, включая воздушную опасность.

«Министерство дало ясные указания как управлениям образования, так и руководителям учебных заведений», — сказала она в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.

По словам министра, школы получили подробные рекомендации, вебинары, презентации и практические инструкции. В них разъясняется, как подготовить школьную среду, определить безопасные зоны и наладить внутреннюю коммуникацию в кризисной ситуации.

Мелбарде подчеркнула, что важна не только техническая безопасность, но и психологическая готовность. Руководители и учителя должны уметь сохранять спокойствие и оказывать поддержку детям, особенно самым младшим.

В прошлом году обучение прошли около тысячи руководителей и административных работников школ. Министерство регулярно проводит семинары и вебинары, отвечая на вопросы педагогов и родителей.

При этом министр признала, что не во всех учреждениях, особенно в детских садах, возможно полностью соблюдать «принцип двух стен». В таких случаях рекомендуется переставить мебель, чтобы дети находились максимально далеко от окон.

Особое внимание, по словам Мелбарде, следует уделять эмоциональной безопасности детей. Она отметила, что сильнее всего чувство угрозы переживают именно маленькие школьники.