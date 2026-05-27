Просрочку хотят узаконить: как это поможет снизить цены на продукты

Периодически Продовольственно-ветеринарная служба Латвии сообщает об обнаружении подпольных цехов, где перебивают сроки реализации различных продуктов. И хотя торговые сети обязаны утилизировать просрочку, она все же иногда попадает в продажу. Нередко такая продукция завозится и из других стран Европы. Так, в прошлом году в Даугавпилсе на одном из складов были обнаружены крупные партии шоколада, конфет, чипсов, растительного масла, соусов, чая и сухих супов с истекшими сроками реализации. Продукция была ввезена из Литвы, а туда просрочку поставили из Германии. Коммерсанты рассчитывали, что их специфический товар будет пользоваться спросом.

И неудивительно: большинство покупателей в первую очередь смотрят на цену, приобретая продукты преимущественно в рамках скидочных акций. Именно поэтому в супермаркетах и появились специальные стеллажи с продуктами, срок реализации которых подходит к концу. Они продаются с 50-процентной скидкой. Однако вскоре рядом может появиться еще один стеллаж — уже с официально разрешенной к продаже просрочкой.

За последний год Министерство экономики буквально фонтанирует идеями о том, как снизить цены на продукты, которые после конфликта в Персидском заливе и проблем с поставками нефти и минеральных удобрений вновь пошли в галоп. Предыдущая идея — создание корзины дешевых продуктов в рамках соглашения между торговыми сетями — фактически сошла на нет. Правда, на интернет-сайте Государственного центра защиты прав потребителей можно найти раздел с информацией о самых низких ценах на товары из этой корзины в разных супермаркетах. Но если посмотреть динамику, цены все равно продолжают расти.

И вот остановить рост цен предлагается с помощью просроченных товаров. С 2019 года латвийское законодательство допускает возможность для супермаркетов передавать товары с истекшим сроком благотворительным организациям — при условии, что они остаются безопасными для употребления. Теперь же их хотят официально разрешить продавать, если такие продукты признаны безопасными и имеют отдельную маркировку. По мнению ведомства, это позволит, во-первых, существенно сократить объем пищевых отходов, во-вторых, уменьшить убытки предпринимателей, которые ежегодно в рамках страны теряют миллионы евро на утилизации продуктов и, наконец, в-третьих, — снизить расходы потребителей.

Сроки указывают с запасом

В Латвии действует законодательство Европейского союза, согласно которому большинство продуктов должны иметь маркировку «годен до .../ derīgs līdz… (дата)» или «рекомендовано употребить до ... / ieteicams izlietot līdz… (дата)». Производители сами определяют, какой срок годности указывать на упаковке. Обычно они перестраховываются и устанавливают его с запасом — раньше того момента, когда товар действительно начинает портиться.

Однако, как пояснили в пресс-службе PVD, разница между этими обозначениями все же существует. Если на продукте указано «рекомендовано употребить до...», это означает, что при соблюдении условий хранения он сохранит свои свойства как минимум до указанной даты. Маркировка «годен до...» относится к скоропортящимся товарам, которые можно продавать и употреблять только до указанного срока. Но по действующему законодательству и в том, и в другом случае после истечения указанной даты товар должен быть снят с реализации.

Всё не так страшно

Существуют и продукты с практически неограниченным сроком хранения при соблюдении необходимых условий. Это соль, сахар, уксус, некоторые виды консервов и сладостей. Многие другие продукты также могут оставаться пригодными к употреблению гораздо дольше официального срока годности. Например, сухие макароны без добавок производители рекомендуют хранить не более года. Однако в сухом месте они спокойно пролежат и полтора, и два года. Главное — защищать их от влаги и вредителей. А вот макаронные изделия с добавками шпината или томатов имеют гораздо меньший срок хранения — всего несколько месяцев. Просроченный продукт может заплесневеть.

Свежее мясо не может храниться дольше пары дней, но, если его заморозить, оно остается пригодным к употреблению и через год. Просто держите говядину или курицу в морозильнике, если купили много по скидке. В таком случае можно будет не опасаться за свое здоровье. В морозилке бактерии не размножаются, поэтому мясо может спокойно лежать, пока до него не дойдут руки. Однако повторная заморозка уже небезопасна.

Срок хранения яиц обычно составляет 25 дней, однако качественные яйца нередко спокойно выдерживают 4-6 недель.

Молоко может оставаться свежим на протяжении недели по истечении срока годности. Здесь важно ориентироваться на запах и внешний вид. Если появился кислый запах — продукт лучше выбросить.

Твердые сыры способны храниться очень долго — иногда даже месяц после окончания срока годности. А вот мягкие сыры относятся к скоропортящимся продуктам и при неправильном хранении быстро портятся. Признаки — липкий налет и неприятный запах. При появлении малейших сомнений относительно качества продукта лучше отправить его в мусорное ведро.

Газированные напитки тоже относятся к долгоиграющим видам товаров. Их официальный срок реализации составляет шесть месяцев, но при хранении в прохладном месте они могут сохранять нормальный вид и вкус еще долго после окончания срока реализации.

Майонез промышленного производства с указанным сроком годности 30 дней, если хранить его в холодильнике, а не на батарее, легко может сохраняться в 3-4 раза дольше.

Чипсы настолько сильно переработаны, что могут храниться месяцами после окончания заявленного срока годности в шесть месяцев. Выбрасывать их стоит только при появлении неприятного запаха или вкуса.

Питьевая вода при хранении в плотно закрытой бутылке практически не портится, если она хранится под плотной крышкой. Скорее испортиться может некачественная пластиковая бутылка, а вот сама жидкость будет совершенно безопасной, хотя вкус у нее может измениться.

Консервы вообще были созданы именно для длительного хранения продуктов. Если банка не повреждена и не вздулась, ее содержимое нередко остается пригодным к употреблению и спустя месяцы после окончания срока годности.

Впрочем, во всех случаях нужно оценивать конкретный продукт визуально и с помощью обоняния. Если он начал портиться, лучше не рисковать и выбросить его в мусорное ведро.

Александр ФЕДОТОВ.

Продукты, которые можно есть после окончания срока годности (на цвет):

Крупы и макароны Шоколад Печенье Консервы Кетчуп и майонез Яйца Молоко Твердый сыр Вяленая колбаса Подсолнечное масло Мед