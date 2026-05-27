1600 евро за км? На борьбу с пылью на дорогах потратят более 700 тысяч евро

Редакция PRESS 27 мая, 2026 10:26

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году в Латвии примерно на 440 километрах гравийных автодорог проведут обеспыливание. Работы обойдутся более чем в 700 000 евро, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.

Обеспыливание будут проводить один раз за сезон. В Latvijas valsts ceļi поясняют, что такие работы не входят в обязательные требования по содержанию государственных и муниципальных дорог. Однако их ежегодно выполняют в ограниченном объёме, учитывая просьбы жителей и финансовые возможности.

Участки выбирают по нескольким критериям. Обеспыливание проводят у жилых домов, в населённых пунктах, рядом с группами жилых зданий, у образовательных, медицинских и социальных учреждений, в общественно значимых местах, а также рядом с действующими производствами.

Работы выполняют, если дорога проходит ближе чем в 20 метрах от таких объектов, среднегодовая интенсивность движения составляет не менее 100 автомобилей в сутки, а грузового транспорта - не менее 20 автомобилей в сутки. Зона обработки составляет 50 метров до объекта и 50 метров после него.

В Latvijas valsts ceļi подчёркивают, что обеспыливание хлоридом кальция - временное решение. Жителям, которые живут рядом с гравийными дорогами, нужно учитывать, что такие дороги всё равно будут пылить. Для уменьшения пыли рекомендуется создавать плотные зелёные насаждения, но перед этим стоит проконсультироваться со специалистами регионального отделения Latvijas valsts ceļi.

Летние работы по содержанию дорог планируют исходя из финансирования, оставшегося после зимнего сезона. Всего в сети государственных автодорог около 10 000 километров гравийных дорог, а Latvijas valsts ceļi управляет более чем 20 000 километров государственных автодорог.

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

