1600 евро за км? На борьбу с пылью на дорогах потратят более 700 тысяч евро

Обеспыливание будут проводить один раз за сезон. В Latvijas valsts ceļi поясняют, что такие работы не входят в обязательные требования по содержанию государственных и муниципальных дорог. Однако их ежегодно выполняют в ограниченном объёме, учитывая просьбы жителей и финансовые возможности.

Участки выбирают по нескольким критериям. Обеспыливание проводят у жилых домов, в населённых пунктах, рядом с группами жилых зданий, у образовательных, медицинских и социальных учреждений, в общественно значимых местах, а также рядом с действующими производствами.

Работы выполняют, если дорога проходит ближе чем в 20 метрах от таких объектов, среднегодовая интенсивность движения составляет не менее 100 автомобилей в сутки, а грузового транспорта - не менее 20 автомобилей в сутки. Зона обработки составляет 50 метров до объекта и 50 метров после него.

В Latvijas valsts ceļi подчёркивают, что обеспыливание хлоридом кальция - временное решение. Жителям, которые живут рядом с гравийными дорогами, нужно учитывать, что такие дороги всё равно будут пылить. Для уменьшения пыли рекомендуется создавать плотные зелёные насаждения, но перед этим стоит проконсультироваться со специалистами регионального отделения Latvijas valsts ceļi.

Летние работы по содержанию дорог планируют исходя из финансирования, оставшегося после зимнего сезона. Всего в сети государственных автодорог около 10 000 километров гравийных дорог, а Latvijas valsts ceļi управляет более чем 20 000 километров государственных автодорог.