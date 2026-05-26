Это заговор застройщиков! Pietiek раскрыл «схему завоза мигрантов»

Редакция PRESS 26 мая, 2026 11:31

«Конечно, левые считают, что, импортируя мигрантов, они импортируют себе электорат. На самом деле они и все остальные импортируют неприятности. Какое-то время им удается убедить себя, что неприятностей нет или что их придумали злобные «фашистские правые». Наступает день, когда больше нельзя убеждать. Но позволю себе высказать мнение, что идеологических устремлений левых было бы абсолютно недостаточно, если бы миграция не интересовала целые отрасли, паразитирующие на ней и успешно процветающие. Невидимая сторона — это интересы денег и элиты, и они всегда стояли над всем политическим спектром, - пишет Рита Нашениеце на Pietiek.com.

Мыслящая публика уже заметила искусственно раздутые вузы, которые «де-факто» продают возможность миграции студентам и их семьям. Но на этот раз я хотел бы обратить внимание на сектор, который в предыдущие десятилетия наиболее заинтересован в выдаче временных и постоянных видов на жительство. Познакомимся – миграция как бизнес-модель строительства.

Застройщики, арендодатели, крупные продавцы недвижимости – это те, кто быстро наживается на условиях дефицита жилья и непосредственно заинтересован в его поддержании. Массовая миграция в Западную Европу создала двойной эффект для строительного и недвижимого секторов: она увеличивает спрос на жилье (что поднимает цены и прибыль) и одновременно обеспечивает дешевую рабочую силу в строительстве. Это логика зарабатывания денег, которую усиливают динамика рынка, политика правительств и лоббирование.

Экономическая ситуация ясна — больше жителей означает больше потребности в жилье. Мигранты, в том числе ищущие работу и убежища, фиктивные студенты и, конечно же, воссоединение семей, быстро увеличивают численность населения в городах, особенно в сегменте аренды. Социальное жилье для многих является лишь временным пристанищем, позже они ищут жилье на частном рынке.

Исследования показывают следующую корреляцию: 1% прироста иммигрантов в городе может привести к росту цен на аренду и жилье примерно на 1% (или больше в отдельных случаях). Например, в Испании в 2000–2010 годах иммиграция обеспечила рост цен на четверть. Аналогичные эффекты наблюдались в Нидерландах, Великобритании и других странах.

В крупных городах Западной Европы — Амстердаме, Лондоне, Париже, Дублине — усиление миграции усугубляет жилищный кризис: очереди на социальное жилье длинные, арендная плата растет, более обеспеченные местные жители переезжают в пригороды, где лучше ситуация с безопасностью и меньше перенаселенности. В Нидерландах, например, реально не хватает 400 000 квартир, в Великобритании прогнозы показывают, что до 40% новых зданий будут построены из-за спроса, вызванного миграцией.

С другой стороны мигранты составляют значительную часть строительной рабочей силы (в разных странах Европы это 20–50% в зависимости от региона и профессии). Они получают более низкую заработную плату, работают нелегально или на краткосрочных контрактах, что снижает затраты.

По сути, возникает замкнутый круг. Мигранты строят для мигрантов, общая ситуация ухудшается для местных жителей, а акционеры строительных компаний из миллионеров превращаются в миллиардеров.

Отраслевые организации, например, британская «National Federation of Builders», лоббируют специальные визы для строительных рабочих, чтобы достичь своей цели. Миграция помогает строить больше, но спрос растет быстрее, чем предложение, поскольку строительство отстает от удовлетворения растущих потребностей (планирование, регулирование, материалы). Это поддерживает высокие цены и стимул для новых проектов.

Некоторые аналитики называют это «бизнес-моделью»: правительства открывают двери для миграции, но не вкладывают достаточно средств в социальное жилье или инфраструктуру. Владельцы и инвесторы (в т. ч. иностранные) зарабатывают на росте арендной платы.

Существует ошибочное представление, что мигранты живут в трущобах. На самом деле большая часть приобретает только что построенные просторные квартиры, в которых проживают несколько родственных семей.

Таким образом, миграция создает не только проблемы. Она позволяет зарабатывать очень небольшой, но уже состоятельной и поэтому влиятельной части бизнеса. А в политике всегда найдутся люди, которые попытаются погреть руки у радиаторов, предложенных бизнес-лоббистами. Связь заключается в логике зарабатывания денег: массовая миграция порождает бизнес. Эта же связь ранее работала в интересах Шлесерса, Ушакова в эпоху выдачи разрешений на временное и постоянное проживание друзьям из России. Это лобби нашло путь как к «Единству», так и к Союзу зеленых и крестьян, и в другие места.

Подводя итог: да, от миграции кто-то выиграет. Немногие, зато выиграют очень сильно. И боюсь, что это будем не мы».

...А мы напомним, что в свое время г-жа Нашениеце очень «убедительно» намекала, что ремонт рижских улиц при тогдашнем мэре Ниле Ушакове был затеян, чтобы затруднить эвакуацию жителей и оборону города в случае нападения России. Аналитика уровня «бог»!

Комментарии (0)
Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Загрузка

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

