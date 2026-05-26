Мыслящая публика уже заметила искусственно раздутые вузы, которые «де-факто» продают возможность миграции студентам и их семьям. Но на этот раз я хотел бы обратить внимание на сектор, который в предыдущие десятилетия наиболее заинтересован в выдаче временных и постоянных видов на жительство. Познакомимся – миграция как бизнес-модель строительства.

Застройщики, арендодатели, крупные продавцы недвижимости – это те, кто быстро наживается на условиях дефицита жилья и непосредственно заинтересован в его поддержании. Массовая миграция в Западную Европу создала двойной эффект для строительного и недвижимого секторов: она увеличивает спрос на жилье (что поднимает цены и прибыль) и одновременно обеспечивает дешевую рабочую силу в строительстве. Это логика зарабатывания денег, которую усиливают динамика рынка, политика правительств и лоббирование.

Экономическая ситуация ясна — больше жителей означает больше потребности в жилье. Мигранты, в том числе ищущие работу и убежища, фиктивные студенты и, конечно же, воссоединение семей, быстро увеличивают численность населения в городах, особенно в сегменте аренды. Социальное жилье для многих является лишь временным пристанищем, позже они ищут жилье на частном рынке.

Исследования показывают следующую корреляцию: 1% прироста иммигрантов в городе может привести к росту цен на аренду и жилье примерно на 1% (или больше в отдельных случаях). Например, в Испании в 2000–2010 годах иммиграция обеспечила рост цен на четверть. Аналогичные эффекты наблюдались в Нидерландах, Великобритании и других странах.

В крупных городах Западной Европы — Амстердаме, Лондоне, Париже, Дублине — усиление миграции усугубляет жилищный кризис: очереди на социальное жилье длинные, арендная плата растет, более обеспеченные местные жители переезжают в пригороды, где лучше ситуация с безопасностью и меньше перенаселенности. В Нидерландах, например, реально не хватает 400 000 квартир, в Великобритании прогнозы показывают, что до 40% новых зданий будут построены из-за спроса, вызванного миграцией.

С другой стороны мигранты составляют значительную часть строительной рабочей силы (в разных странах Европы это 20–50% в зависимости от региона и профессии). Они получают более низкую заработную плату, работают нелегально или на краткосрочных контрактах, что снижает затраты.

По сути, возникает замкнутый круг. Мигранты строят для мигрантов, общая ситуация ухудшается для местных жителей, а акционеры строительных компаний из миллионеров превращаются в миллиардеров.

Отраслевые организации, например, британская «National Federation of Builders», лоббируют специальные визы для строительных рабочих, чтобы достичь своей цели. Миграция помогает строить больше, но спрос растет быстрее, чем предложение, поскольку строительство отстает от удовлетворения растущих потребностей (планирование, регулирование, материалы). Это поддерживает высокие цены и стимул для новых проектов.

Некоторые аналитики называют это «бизнес-моделью»: правительства открывают двери для миграции, но не вкладывают достаточно средств в социальное жилье или инфраструктуру. Владельцы и инвесторы (в т. ч. иностранные) зарабатывают на росте арендной платы.

Существует ошибочное представление, что мигранты живут в трущобах. На самом деле большая часть приобретает только что построенные просторные квартиры, в которых проживают несколько родственных семей.

Таким образом, миграция создает не только проблемы. Она позволяет зарабатывать очень небольшой, но уже состоятельной и поэтому влиятельной части бизнеса. А в политике всегда найдутся люди, которые попытаются погреть руки у радиаторов, предложенных бизнес-лоббистами. Связь заключается в логике зарабатывания денег: массовая миграция порождает бизнес. Эта же связь ранее работала в интересах Шлесерса, Ушакова в эпоху выдачи разрешений на временное и постоянное проживание друзьям из России. Это лобби нашло путь как к «Единству», так и к Союзу зеленых и крестьян, и в другие места.

Подводя итог: да, от миграции кто-то выиграет. Немногие, зато выиграют очень сильно. И боюсь, что это будем не мы».

...А мы напомним, что в свое время г-жа Нашениеце очень «убедительно» намекала, что ремонт рижских улиц при тогдашнем мэре Ниле Ушакове был затеян, чтобы затруднить эвакуацию жителей и оборону города в случае нападения России. Аналитика уровня «бог»!