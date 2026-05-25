Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

По его словам, за последние годы в укрепление воздушного пространства Латвии были вложены серьёзные средства. Начиная с 2023 года на эти цели инвестировано более 1 миллиарда евро.
Среди ключевых достижений:
В конце 2023 года заключён контракт на поставку системы ПВО средней дальности IRIS-T и радаров Hensoldt. Первые поставки ожидаются уже в этом году.
В 2025 году подписан договор на закупку зенитных ракет ближнего действия RBS-70 и радаров G1X.
Запущена программа развития собственных противодроновых систем совместно с латвийскими оборонными предприятиями. Ведётся разработка перехватчиков-дронов, управляемых ракет, систем радиоэлектронной борьбы и мобильных платформ.
Уже в конце 2025 года Латвия получила первые отечественные перехватчики-дроны, которые интегрируются в работу Национальных вооружённых сил на границе.
Подписано долгосрочное соглашение с компанией Origin Robotics на дополнительные поставки.
Спрудс также подчеркнул, что Латвия стала первой страной НАТО, которая развернула систему акустического обнаружения дронов по всей восточной границе. Значительно усилена система раннего предупреждения в тесном сотрудничестве с компанией LMT.
«Эти инвестиции были начаты относительно недавно — когда я занял пост министра. Мы запустили создание многослойной противовоздушной обороны — от сенсоров до ракет. Вызовов хватает, и возможности нужно постоянно развивать, особенно в сфере борьбы с дронами. Эти вложения не должны останавливаться», — заявил Андрис Спрудс.
Pēdējo gadu laikā pretgaisa aizsardzībā tiešām veikti nopietni ieguldījumi. Sākot ar 2023. gadu tiek investēts vairāk nekā 1 miljards eiro gaisa telpas drošības stiprināšanā.— Andris Spruds (@AndrisSpruds) May 25, 2026
2023. gada nogalē parakstīts līgums par vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas IRIS-T un… pic.twitter.com/niAuCXut6C