Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Редакция PRESS 25 мая, 2026 20:46

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

По его словам, за последние годы в укрепление воздушного пространства Латвии были вложены серьёзные средства. Начиная с 2023 года на эти цели инвестировано более 1 миллиарда евро.

Среди ключевых достижений:

В конце 2023 года заключён контракт на поставку системы ПВО средней дальности IRIS-T и радаров Hensoldt. Первые поставки ожидаются уже в этом году.

В 2025 году подписан договор на закупку зенитных ракет ближнего действия RBS-70 и радаров G1X.

Запущена программа развития собственных противодроновых систем совместно с латвийскими оборонными предприятиями. Ведётся разработка перехватчиков-дронов, управляемых ракет, систем радиоэлектронной борьбы и мобильных платформ.

Уже в конце 2025 года Латвия получила первые отечественные перехватчики-дроны, которые интегрируются в работу Национальных вооружённых сил на границе.

Подписано долгосрочное соглашение с компанией Origin Robotics на дополнительные поставки.
Спрудс также подчеркнул, что Латвия стала первой страной НАТО, которая развернула систему акустического обнаружения дронов по всей восточной границе. Значительно усилена система раннего предупреждения в тесном сотрудничестве с компанией LMT.

«Эти инвестиции были начаты относительно недавно — когда я занял пост министра. Мы запустили создание многослойной противовоздушной обороны — от сенсоров до ракет. Вызовов хватает, и возможности нужно постоянно развивать, особенно в сфере борьбы с дронами. Эти вложения не должны останавливаться», — заявил Андрис Спрудс.

