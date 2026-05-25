«Мне говорят, что не нужно комментировать всякую чушь, которую распространяют разные жулики и уголовники, но я не слушаюсь», — написал политик Мартиньш Стакис на платформе X.

В соцсетях ему поставили в вину ношение слишком дорогих часов, при этом некоторые утверждали, что Стакис щеголяет люксовым Rolex стоимостью около 15 000 евро.

"С завистью спрашиваю, что это за красивые часики у участника картеля на руке? И сколько они стоят? Хочу себе такие перед выходом на пенсию купить", - иронично написал в Твиттере Янис Воинс, представитель СЗК.

Aiz skaudības jautāju - kas tas par smuko pulksteni karteļa dalībniekam uz rokas? Cik tāds maksā? Gribētu sev tādu pirms iziešanas pensijā nopirkt. pic.twitter.com/6WTP1cQtKU — Jānis Voins (@JanisVoins) May 22, 2026

На его вопрос тут же откликнулся публицист Лато Лапса, который предположил, что перед нами скорее всего модель Rolex Submarinier за 12 000 - 15 000 евро.

В ответ Стакис опубликовал видео, в котором заявил:

Man saka, ka nevajag komentēt dažādu žuļiku izplatītas muļķības, bet es jau neklausos.



P.S. Ja kāds vēlas kvalitatīvu pulksteni, kuru citi jauc ar Rolex, tad video uzzināsit, kur tādu meklēt. pic.twitter.com/67LYAj3jt5 — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 22, 2026

«Если кто-то хочет качественные часы, которые другие путают с Rolex, то в видео узнаете, где такие можно найти», — обратился он к своим подписчикам.

Оказалось, что Стакис носит модель Planet Ocean GMT.

«Правда довольно скучная — эти часы у меня уже шесть лет, и купил я их за 750 евро», — признался он.