«Мне говорят, что не нужно комментировать всякую чушь, которую распространяют разные жулики и уголовники, но я не слушаюсь», — написал политик Мартиньш Стакис на платформе X.
В соцсетях ему поставили в вину ношение слишком дорогих часов, при этом некоторые утверждали, что Стакис щеголяет люксовым Rolex стоимостью около 15 000 евро.
"С завистью спрашиваю, что это за красивые часики у участника картеля на руке? И сколько они стоят? Хочу себе такие перед выходом на пенсию купить", - иронично написал в Твиттере Янис Воинс, представитель СЗК.
Aiz skaudības jautāju - kas tas par smuko pulksteni karteļa dalībniekam uz rokas? Cik tāds maksā? Gribētu sev tādu pirms iziešanas pensijā nopirkt. pic.twitter.com/6WTP1cQtKU— Jānis Voins (@JanisVoins) May 22, 2026
На его вопрос тут же откликнулся публицист Лато Лапса, который предположил, что перед нами скорее всего модель Rolex Submarinier за 12 000 - 15 000 евро.
В ответ Стакис опубликовал видео, в котором заявил:
Man saka, ka nevajag komentēt dažādu žuļiku izplatītas muļķības, bet es jau neklausos.— Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 22, 2026
P.S. Ja kāds vēlas kvalitatīvu pulksteni, kuru citi jauc ar Rolex, tad video uzzināsit, kur tādu meklēt. pic.twitter.com/67LYAj3jt5
«Если кто-то хочет качественные часы, которые другие путают с Rolex, то в видео узнаете, где такие можно найти», — обратился он к своим подписчикам.
Оказалось, что Стакис носит модель Planet Ocean GMT.
«Правда довольно скучная — эти часы у меня уже шесть лет, и купил я их за 750 евро», — признался он.