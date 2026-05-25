«Правда скучна»: Стакис оправдывается за стоимость часов

Редакция PRESS 25 мая, 2026 18:11

Выбор редакции

На прошлой неделе в социальных сетях возник большой интерес к наручным часам депутата Европарламента Мартиньша Стакиса. В пятницу вечером он решил лично внести ясность по поводу их реальной стоимости.

«Мне говорят, что не нужно комментировать всякую чушь, которую распространяют разные жулики и уголовники, но я не слушаюсь», — написал политик Мартиньш Стакис на платформе X.

В соцсетях ему поставили в вину ношение слишком дорогих часов, при этом некоторые утверждали, что Стакис щеголяет люксовым Rolex стоимостью около 15 000 евро.

"С завистью спрашиваю, что это за красивые часики у участника картеля на руке? И сколько они стоят? Хочу себе такие перед выходом на пенсию купить", - иронично написал в Твиттере Янис Воинс, представитель СЗК.

На его вопрос тут же откликнулся публицист Лато Лапса, который предположил, что перед нами скорее всего модель Rolex Submarinier за 12 000 - 15 000 евро.

В ответ Стакис опубликовал видео, в котором заявил: 

«Если кто-то хочет качественные часы, которые другие путают с Rolex, то в видео узнаете, где такие можно найти», — обратился он к своим подписчикам.

Оказалось, что Стакис носит модель Planet Ocean GMT.

«Правда довольно скучная — эти часы у меня уже шесть лет, и купил я их за 750 евро», — признался он.

Комментарии (2)
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков (2)

Важно 20:59

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Загрузка

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей (2)

Важно 20:49

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия (2)

Важно 20:46

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию (2)

Важно 20:35

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели (2)

Новости Латвии 20:33

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня? (2)

Новости Латвии 20:29

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации (2)

Важно 20:28

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

