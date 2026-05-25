Мы видели, что сделали иммигранты в Лондоне, Париже, Стокгольме и во всех остальных крупных европейских городах. Созданы параллельные общества, которые категорически отказываются интегрироваться и со всей серьезностью называют целые районы европейских городов «своей землей».

Как поступает Латвия, видя все это? Падает ниц перед каждым мигрантом, чтобы им угодить и подстроиться под каждое требование! Ведь не мигрант, прибывающий в Латвию, будет к чему-то приспосабливаться. НЕТ! Приспособится Латвия! В палате будут только представители определенного пола (дискриминация по половому признаку, кстати, но это, наверное, нормально, если это делает мигрант), а еда будет халяльной.

Халяльная еда не должна содержать никаких харамных ингредиентов. Также кухонные приборы и принадлежности не должны соприкасаться с харам-веществами. Можно себе представить, через что приходится пройти в Рижском родильном доме, чтобы обеспечить Ахмеда и его жену халяльной пищей. Необходимо специально очистить всю кухонную утварь; халяльное мясо нужно хранить отдельно от нехаляльного; халяльное мясо нельзя готовить в тех же кастрюлях, в которых готовят харамное мясо; в духовке халяльное мясо нужно класть на верхнюю полку, а харамное — на нижнюю; жареные блюда можно готовить только на растительном масле.

Возможно, завтра мусульманин захочет, чтобы все врачи были в костюмах клоунов. Конечно, такое требование тоже будет удовлетворено. Ведь мигранты — это разнообразие, это наша самая большая сила, это жизнь, которая пришла в наши города.

В прошлом году в Рижском родильном доме на свет появились дети мам из 38 стран. Если в 2019 году родили три женщины индийской национальности, то в прошлом году их число уже достигло 20. Среди них были также мамы из Муцениекского центра для беженцев.

Председатель правления Рижского родильного дома Санта Маркова рассказывает в интервью 360TV Ziņas, что специалисты родильного дома прошли даже специальное обучение, чтобы понять культурные различия именно в процессе родов и беременности... То есть весь мир узнает, что в Латвию можно приехать и требовать соблюдения своих норм, не считаясь с местной культурой.

И снова Маркова рассказывает, что нередко женщины не хотят, чтобы в родах участвовал врач-мужчина. Где же «европейские ценности? Или я тоже могу записаться к врачу и заявить: «Запишите меня только к врачу женского пола»?

В роддоме нет дискриминации по «национальности, этнической принадлежности или религиозным убеждениям», но по полу — есть. Представляю себе ситуацию, когда врач готовится принять роды, но ему говорят: «Юрис, ты все-таки не будешь принимать роды. Ты родился не того пола!»

Нам говорят, что «Хартия основных прав Европейского Союза и Европейская конвенция о правах человека, обязательные для Республики Латвия, предусматривают запрет дискриминации и защиту достоинства личности независимо от национальности или религии».

В какой именно хартии сказано, что можно дискриминировать мужчин по признаку их пола и что Рижскому родильному дому обязано удовлетворять каждое требование иммигранта? Что произойдет, если в Ригу приедет афганец, который объявит, что женщина вообще не является полноценным человеком и не имеет права работать? Родильный дом временно уволит всех сотрудниц, чтобы не проявить по отношению к афганцу «нетерпимость и дискриминацию»?

Во-первых, иммигрантам, прибывающим в Латвию, необходимо адаптироваться к нашим требованиям и обычаям, а не наоборот. Во-вторых, мы должны строить латышскую, а не «инклюзивную» Латвию. В-третьих, пример остальной Европы показал, что иммигранты будут настолько наглыми, насколько им позволят быть. Им никогда не будет достаточно».