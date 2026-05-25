Pietiek: мусульмане уже устанавливают в Рижском роддоме свои порядки. Доколе! (4)

Редакция PRESS 25 мая, 2026 15:04

Важно 4 комментариев

«Недавно «360 Ziņas» опубликовал короткое видео, в котором рассказывается, что в Рижском родильном доме всё чаще приходится принимать роды у женщин из стран третьего мира. Специалистам приходится адаптироваться, некоторые даже прошли специальное обучение, чтобы «ознакомиться с культурными особенностями других регионов или религий и учитывать их на практике». В некоторых религиях не принято, чтобы при родах присутствовал какой-либо другой мужчина, даже врач. Это, говорят, принимается во внимание, как и особенности меню, - пишет Харальд Браун на Pietiek.com.

Мы видели, что сделали иммигранты в Лондоне, Париже, Стокгольме и во всех остальных крупных европейских городах. Созданы параллельные общества, которые категорически отказываются интегрироваться и со всей серьезностью называют целые районы европейских городов «своей землей».

Как поступает Латвия, видя все это? Падает ниц перед каждым мигрантом, чтобы им угодить и подстроиться под каждое требование! Ведь не мигрант, прибывающий в Латвию, будет к чему-то приспосабливаться. НЕТ! Приспособится Латвия! В палате будут только представители определенного пола (дискриминация по половому признаку, кстати, но это, наверное, нормально, если это делает мигрант), а еда будет халяльной.

Халяльная еда не должна содержать никаких харамных ингредиентов. Также кухонные приборы и принадлежности не должны соприкасаться с харам-веществами. Можно себе представить, через что приходится пройти в Рижском родильном доме, чтобы обеспечить Ахмеда и его жену халяльной пищей. Необходимо специально очистить всю кухонную утварь; халяльное мясо нужно хранить отдельно от нехаляльного; халяльное мясо нельзя готовить в тех же кастрюлях, в которых готовят харамное мясо; в духовке халяльное мясо нужно класть на верхнюю полку, а харамное — на нижнюю; жареные блюда можно готовить только на растительном масле.

Возможно, завтра мусульманин захочет, чтобы все врачи были в костюмах клоунов. Конечно, такое требование тоже будет удовлетворено. Ведь мигранты — это разнообразие, это наша самая большая сила, это жизнь, которая пришла в наши города.

В прошлом году в Рижском родильном доме на свет появились дети мам из 38 стран. Если в 2019 году родили три женщины индийской национальности, то в прошлом году их число уже достигло 20. Среди них были также мамы из Муцениекского центра для беженцев.

Председатель правления Рижского родильного дома Санта Маркова рассказывает в интервью 360TV Ziņas, что специалисты родильного дома прошли даже специальное обучение, чтобы понять культурные различия именно в процессе родов и беременности... То есть весь мир узнает, что в Латвию можно приехать и требовать соблюдения своих норм, не считаясь с местной культурой.

И снова Маркова рассказывает, что нередко женщины не хотят, чтобы в родах участвовал врач-мужчина. Где же «европейские ценности? Или я тоже могу записаться к врачу и заявить: «Запишите меня только к врачу женского пола»?

В роддоме нет дискриминации по «национальности, этнической принадлежности или религиозным убеждениям», но по полу — есть. Представляю себе ситуацию, когда врач готовится принять роды, но ему говорят: «Юрис, ты все-таки не будешь принимать роды. Ты родился не того пола!»

Нам говорят, что «Хартия основных прав Европейского Союза и Европейская конвенция о правах человека, обязательные для Республики Латвия, предусматривают запрет дискриминации и защиту достоинства личности независимо от национальности или религии».

В какой именно хартии сказано, что можно дискриминировать мужчин по признаку их пола и что Рижскому родильному дому обязано удовлетворять каждое требование иммигранта? Что произойдет, если в Ригу приедет афганец, который объявит, что женщина вообще не является полноценным человеком и не имеет права работать? Родильный дом временно уволит всех сотрудниц, чтобы не проявить по отношению к афганцу «нетерпимость и дискриминацию»?

Во-первых, иммигрантам, прибывающим в Латвию, необходимо адаптироваться к нашим требованиям и обычаям, а не наоборот. Во-вторых, мы должны строить латышскую, а не «инклюзивную» Латвию. В-третьих, пример остальной Европы показал, что иммигранты будут настолько наглыми, насколько им позволят быть. Им никогда не будет достаточно».

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков (4)

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей (4)

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия (4)

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию (4)

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели (4)

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня? (4)

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации (4)

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

