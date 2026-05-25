Правда и подделки: что нам продают под видом оливкового масла

Цена вопроса

Многие жители Латвии хотя бы раз в жизни побывали на популярных курортах Средиземного моря. И одним из самых распространенных сувениров там остается оливковое масло. При этом цены в сувенирных лавках и обычных супермаркетах могут существенно различаться.

Так, например, на Мальте, где недавно побывал автор, в супермаркете местной торговой сети Weibee's, расположенном в городе Сент-Джулиансе, стеклянная бутылка оливкового масла extra virgin итальянского производства объемом 0,7 литра продавалась по цене 6 евро (что гораздо дешевле, чем у нас). В то же время в сувенирной лавке того же города за 200 мл просили уже 16 евро. Причина очевидна: турист платит не только за продукт, но и за упаковку, маркетинг и туристическую «экзотику».

Разбираемся в названиях

Оливковое масло, являясь важной частью средиземноморской кухни, используется в кулинарии тысячи лет. Еще Гиппократ, отец медицины, считал его очень полезным для здоровья и называл «жидким золотом». Продукт содержит мононасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, которые благоприятно влияют на сердце, обмен веществ и общее состояние организма, если употребляется на регулярной основе.

Исследования показывают, что качественное оливковое масло может снижать риск развития сахарного диабета второго типа, способствовать укреплению костей, нормализации веса и улучшению работы головного мозга. Оно также помогает избавиться от запоров и уменьшает окислительный стресс. Однако все перечисленное имеет отношение к настоящему продукту, а не к его подделкам-заменителям.

Настоящее масло extra virgin обладает характерным ароматом с нотами свежескошенной травы, томата и артишоков, слегка горчит и дает острое послевкусие. Именно эта легкая горечь свидетельствует о наличии антиоксидантов. Отсутствие горечи — тревожный сигнал: продукт может быть рафинированным или разбавленным.

Честный производитель в таком случае указывает на этикетке, что это 100% pure оlive оil — смесь рафинированного и натурального масел. Рафинированное масло получают из сырья низкого качества с высокой кислотностью, очищая его с помощью химических процессов. В результате оно теряет вкус, аромат и значительную часть полезных веществ и подходит в основном для жарки.

После того как оливки пропустили через пресс, в мякоти остается 5-8% масла. Естественно, его извлекают, нагревая и обрабатывая растворителем (гексаном), а затем очищают, удаляя запах. Это масло категории pomace (жмыховое). Ранее эту жидкость использовали исключительно в качестве лампадного масла, но затем стали продавать как пищевой продукт.

Просто назвать его «оливковым маслом» нельзя — Международный совет по оливковому маслу запрещает именовать так продукт, полученный с использованием растворителей. Однако это не мешает спокойно его продавать в продуктовых магазинах, в том числе и в Латвии.

Бизнес итальянской мафии

Лидирует в мире по подделке итальянская продукция. Интересным является тот факт, что Италия не производит достаточного количества оливкового масла даже для внутреннего потребления, поэтому импорт в Италию необходим. И большая часть экспортного продукта в этой стране производится из импортного сырья. Только 4% экспорта — чисто итальянское оливковое масло.

Мошенники в промышленных масштабах импортируют оливковое масло разных сортов. 80% всего импорта составляет масло низких сортов и лишь 20% — высших сортов из Испании, Греции, Турции, Туниса или Марокко. Далее все сорта масла смешивают между собой и продают как итальянское оливковое масло высшего сорта (extra virgin). Частично импортное масло идет на переработку, но в основном напрямую смешивается с местным или просто выдается за него. По такой же схеме работают махинаторы и в других странах, причем на вполне законных основаниях.

Так, несколько лет назад испанская полиция раскрыла дело о мошенничестве с оливковым маслом, которое на самом деле состояло из пальмового, авокадо, подсолнечного и других масел, а продавалось как оливковое. Весьма распространенным способом фальсификации extra virgin является добавление к нему сырого оливкового масла из выжимок.

В Испании часто для снижения себестоимости оливкового масла к нему подмешивают ореховое (лещинное масло), которое обладает тем же триглицеридным составом и на вид неотличимо. Но зачастую вообще продают смесь подсолнечного и соевого масел с добавками бета–каротина и хлорофилла, хотя на упаковке значится, что это именно оливковое масло.

Как же распознать подделку?

При выборе оливкового масла стоит обратить внимание на несколько важных деталей.

Прежде всего на этикетке должно быть указано, где произведено масло и где оно было разлито по бутылкам. Качественный продукт производится и разливается в одной стране, причем упаковщиком является сам производитель. Если же на упаковке указано только место розлива или только место производства, качество такого товара должно вызвать у вас подозрение. Не стоит выбирать оливковое масло, разлитое в той стране, где оливки не растут. Скорее всего, это означает, что в стране производства оно не смогло пройти проверку на качество.

В отличие от вина, оливковое масло со временем не становится лучше, поэтому обращайте внимание на дату розлива. Даже самый лучший продукт со временем может утратить свой вкус. Кстати, по этой же причине не стоит покупать оливковое масло про запас. Лучшей тарой является затемненная стеклянная бутылка. Она не пропускает солнечный свет — следовательно, замедляет окислительные процессы, которые снижают качество содержимого.

С бутылками и этикетками определились. В домашних условиях есть два способа проверки качества. Первый — поставить покупку в холодильник. Если по прошествии времени масло загустело, расслоилось и в нем образовался осадок, то можно с облегчением вздохнуть: это масло если не стопроцентно натуральное, то первого сорта — точно.

Также можно устроить испытание огнем: смочить в масле скрученный фитиль и поджечь. Если пламя резвое, чистое и без копоти — значит, в бутылке действительно оливковое масло. А если трещит и коптит — перед нами подделка, и такое масло лучше вообще не употреблять в пищу, поскольку за его качество никто не поручится.

Главное, нужно запомнить, что оливковое масло — это не товар с распродажи. Высококачественное масло дешевым быть не может, поэтому не стоит бросаться на подобный «аукцион щедрости». Иначе велик риск не только деньги на ветер выбросить и удовольствие от его приобретения не получить, но еще и здоровью навредить.

Александр ФЕДОТОВ