План, заметим, составлен исключительно на латышском языке — ибо если над городом летит дрон, а ты не понимаешь государственного языка, значит, сам виноват. Война войной, а интеграция по расписанию.
При попытке переключить английскую версию сайта пользователю дается дельный совет:
Теперь представьте картину. Номер 112 плотно забит короткими гудками - занято. Турист из Германии Ханс мечется по Старой Риге, пытаясь понять, где бомбоубежище, а француз Пьер лихорадочно гуглит перевод слова “patvertne”. Видимо, в Думе решили, что муниципалитет отвечает исключительно за тех, кто способен правильно склонять латышские существительные. Ну а уж про "трогательную заботу" о русскоязычных жителях Риги, которые десятилетиями платят городу налоги, просто умолчим... Впрочем, учитывая, что подавляющее большинство русских рижан вполне себе владеют латышским, они то окажутся в выигрышном положении по сравнению с тем же Пьером.
Жалко туристов. Поэтому просто возьмем и сделаем за думу элементарную работу.
«Рекомендуемые действия в случае воздушной тревоги (авиаудара, ракетного удара или атаки беспилотников)»
1. Воздушная тревога: уведомление на телефоне, в мобильном приложении «112 Latvija», сирены тревоги.
Смотрите ТВ, слушайте радио.
2.Немедленно направляйтесь в укрытие.
Местонахождение ближайших убежищ можно посмотреть в приложении «112 Latvija» или на georiga.lv.
3.Если возможно, возьмите с собой тревожный набор.
Если его нет — документы, ключи и деньги.
4. По возможности перекройте воду и газ, отключите электричество.
5.Убедитесь, что о возможной атаке знают соседи, пожилые люди и люди с нарушениями зрения или слуха.
По возможности окажите им помощь.
6. Не пользуйтесь лифтом — спускайтесь только по лестнице.
7. Если есть подвал — идите туда.
Встаньте в углу помещения или дверном проёме, у бетонной стены либо под несущей конструкцией.
Можно укрыться в лестничной клетке. Держитесь подальше от окон.
8. Если подвала нет и убежище поблизости недоступно — идите в такое место здания, где между вами и улицей находятся как минимум две стены.
9.Если вы едете на транспорте — остановитесь, оставьте машину и ищите укрытие.
10. Если вы не в убежище и атака началась внезапно — немедленно ищите ближайшее укрытие.
Прячьтесь за прочными конструкциями, в канаве или строительном котловане.
Лягте на землю (в позе эмбриона или на живот), откройте рот и прикройте голову руками.
11.Если заметили подозрательный летательный аппарат или услышали взрыв — немедленно сообщите:
112 — единый центр экстренных служб
1201 — единый информационный центр Риги.
Действуйте ответственно и информируйте службы.
12. Не пытайтесь сбить замеченный подозрительный летательный аппарат и не совершайте действий, которые могут угрожать вашей жизни.
13.Покидайте укрытие только после сообщения ответственных служб или не раньше чем через 10 минут после последнего взрыва.
14. Если есть пострадавшие — по возможности окажите первую помощь и сообщите ответственным службам.
15. После атаки внимательно оценивайте маршрут передвижения.
Избегайте предметов, которые могут быть взрывоопасными (например, обломков беспилотников и т.п.).
Сообщайте службам об их местонахождении.
16.Если необходима эвакуация — двигайтесь в направлении, указанном ответственными службами.
17. Следуйте указаниям ответственных учреждений и служб о дальнейших действиях.
English
Recommended actions in case of an air raid (aircraft attack, missile strike, or drone attack)
1. Air raid alert: notification on your phone, in the “112 Latvija” mobile app, or warning sirens.
Watch TV and listen to the radio.
2. Immediately go to a shelter.
The nearest shelters can be found in the “112 Latvija” app or on georiga.lv.
3. If possible, take your emergency bag with you.
If you do not have one, take your documents, keys, and money.
4. If possible, turn off water and gas supplies and disconnect electricity.
5. Make sure your neighbors, elderly people, and people with visual or hearing impairments are aware of the possible attack.
Help them if possible.
6. Do not use elevators. Use the stairs only.
7. If there is a basement, go there.
Stand in the corner of the room or doorway, near a concrete wall or load-bearing structure.
You may also shelter in a stairwell. Stay away from windows.
8. If there is no basement and no shelter nearby, go to a place inside the building where there are at least two walls between you and the outside.
9. If you are driving, stop, leave the vehicle, and seek cover.
10. If you are not in a shelter and the attack starts suddenly, immediately seek the nearest cover.
Hide behind solid structures, in a ditch, or in a construction pit.
Lie on the ground (in a fetal position or on your stomach), open your mouth, and cover your head with your hands.
11. If you notice a suspicious aircraft or hear an explosion, immediately report it:
112 — Unified Emergency Services Center
1201 — Riga Unified Information Center.
12. Do not attempt to shoot down or interfere with suspicious aircraft or drones.
13. Leave the shelter only after official instructions or no earlier than 10 minutes after the last explosion.
14. If there are injured people, provide first aid if possible and inform emergency services.
15. After the attack, carefully assess your route.
Avoid objects that may be explosive, such as drone debris.
Inform emergency services of their location.
16. If evacuation is necessary, follow directions given by emergency services.
17. Follow instructions from authorities and emergency services regarding further actions.
Deutsch
Empfohlenes Verhalten bei Luftalarm (Flugzeugangriff, Raketenangriff oder Drohnenangriff)
1. Luftalarm: Benachrichtigung auf dem Telefon, in der mobilen App „112 Latvija“ oder Sirenensignal.
Fernsehen einschalten und Radio hören.
2. Begeben Sie sich sofort in einen Schutzraum.
Die nächstgelegenen Schutzräume finden Sie in der App „112 Latvija“ oder auf georiga.lv.
3. Nehmen Sie nach Möglichkeit Ihre Notfalltasche mit.
Falls nicht vorhanden, nehmen Sie Dokumente, Schlüssel und Geld mit.
4. Wenn möglich, Wasser- und Gasversorgung abschalten sowie den Strom ausschalten.
5. Stellen Sie sicher, dass Nachbarn, ältere Menschen und Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen über den möglichen Angriff informiert sind.
Helfen Sie ihnen nach Möglichkeit.
6. Benutzen Sie keinen Aufzug. Verwenden Sie ausschließlich die Treppe.
7. Falls ein Keller vorhanden ist, gehen Sie dorthin.
Stellen Sie sich in eine Ecke des Raumes oder in einen Türrahmen, nahe einer Betonwand oder tragenden Konstruktion.
Sie können sich auch im Treppenhaus schützen. Halten Sie sich von Fenstern fern.
8. Falls kein Keller und kein Schutzraum in der Nähe vorhanden ist, gehen Sie an einen Ort im Gebäude, an dem sich mindestens zwei Wände zwischen Ihnen und der Außenwand befinden.
9. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, halten Sie an, verlassen Sie das Fahrzeug und suchen Sie Schutz.
10. Wenn Sie sich nicht in einem Schutzraum befinden und der Angriff plötzlich beginnt, suchen Sie sofort Deckung.
Verstecken Sie sich hinter stabilen Konstruktionen, in einem Graben oder einer Baugrube.
Legen Sie sich auf den Boden (Embryonalstellung oder auf den Bauch), öffnen Sie den Mund und schützen Sie den Kopf mit den Händen.
11. Wenn Sie ein verdächtiges Flugobjekt sehen oder eine Explosion hören, melden Sie dies sofort:
112 — Einheitliches Zentrum der Rettungsdienste
1201 — Einheitliches Informationszentrum Riga.
12. Versuchen Sie nicht, verdächtige Flugobjekte oder Drohnen abzuschießen oder anderweitig einzugreifen.
13. Verlassen Sie den Schutzraum erst nach offizieller Mitteilung oder frühestens 10 Minuten nach der letzten Explosion.
14. Falls es Verletzte gibt, leisten Sie nach Möglichkeit Erste Hilfe und informieren Sie die Rettungsdienste.
15. Prüfen Sie nach dem Angriff Ihren Weg sorgfältig.
Vermeiden Sie Gegenstände, die explosiv sein könnten, beispielsweise Drohnentrümmer.
Informieren Sie die zuständigen Dienste über deren Standort.
16. Falls eine Evakuierung erforderlich ist, folgen Sie den Anweisungen der Rettungsdienste.
17. Befolgen Sie die weiteren Anweisungen der Behörden und Rettungsdienste.
Français
Recommandations en cas d’alerte aérienne (attaque aérienne, frappe de missile ou attaque de drones)
1. Alerte aérienne : notification sur le téléphone, dans l’application mobile « 112 Latvija » ou sirènes d’alerte.
Regardez la télévision et écoutez la radio.
2. Rendez-vous immédiatement dans un abri.
Les abris les plus proches peuvent être trouvés dans l’application « 112 Latvija » ou sur georiga.lv.
3. Si possible, emportez votre sac d’urgence.
Sinon, prenez vos documents, vos clés et votre argent.
4. Si possible, coupez l’eau, le gaz et l’électricité.
5. Assurez-vous que vos voisins, les personnes âgées et les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives soient informés du danger.
Aidez-les dans la mesure du possible.
6. N’utilisez pas l’ascenseur. Utilisez uniquement les escaliers.
7. S’il y a un sous-sol, rendez-vous-y.
Placez-vous dans un coin de la pièce ou dans l’encadrement d’une porte, près d’un mur en béton ou d’une structure porteuse.
Vous pouvez également vous abriter dans une cage d’escalier. Tenez-vous éloigné des fenêtres.
8. S’il n’y a pas de sous-sol ni d’abri à proximité, allez dans un endroit du bâtiment où au moins deux murs vous séparent de l’extérieur.
9. Si vous êtes en voiture, arrêtez-vous, quittez le véhicule et cherchez un abri.
10. Si vous n’êtes pas dans un abri et que l’attaque commence soudainement, cherchez immédiatement une protection.
Cachez-vous derrière des structures solides, dans un fossé ou une excavation.
Allongez-vous au sol (en position fœtale ou sur le ventre), ouvrez la bouche et protégez votre tête avec vos mains.
11. Si vous remarquez un aéronef suspect ou entendez une explosion, signalez-le immédiatement :
112 — Centre unifié des services d’urgence
1201 — Centre unifié d’information de Riga.
12. N’essayez pas d’abattre ou d’intercepter un aéronef ou un drone suspect.
13. Quittez l’abri uniquement après les instructions officielles ou au moins 10 minutes après la dernière explosion.
14. S’il y a des blessés, apportez les premiers secours si possible et informez les services d’urgence.
15. Après l’attaque, évaluez soigneusement votre itinéraire.
Évitez les objets pouvant être explosifs, notamment les débris de drones.
Informez les services compétents de leur emplacement.
16. Si une évacuation est nécessaire, suivez les instructions des services d’urgence.
17. Respectez les consignes des autorités et des services d’urgence concernant les actions à suivre.