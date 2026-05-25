Кулбергс: портфели в правительстве распределены в соответствии с «ДНК партий»

По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах, соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий.

Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но "с нюансами", сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как "ключевая фигура", но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал.

Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить "невозможную миссию", и ему кажется, что "удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы четырех сторон и не заложено напряжение с самого начала". В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства.

Как сообщалось, Кулбергс сегодня встретится с президентом государства Эдгаром Ринкевичем, чтобы ознакомить его с проделанной работой по созданию нового правительства.

