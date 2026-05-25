Кулбергс: портфели в правительстве распределены в соответствии с «ДНК партий»

© LETA 25 мая, 2026 12:35

Новости Латвии

LETA

В формирующемся правительстве четырех партий портфели потенциальных министров были распределены в соответствии с "ДНК партий" и их интересами, заявил в понедельник в интервью TV3 кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список").

По его словам, Кулбергс учел, что приближаются выборы и каждая партия хочет показать своим избирателям работу в интересующих ее сферах, соответственно, распределение сфер ответственности происходило и в соответствии с интересами партий.

Неофициально озвученное распределение должностей в формирующемся правительстве близко к реальному, но "с нюансами", сказал Кулбергс, пообещав раскрыть имена потенциальных министров только у президента. Возможный министр обороны при формировании правительства рассматривался как "ключевая фигура", но кандидата на эту должность Кулбергс не назвал.

Кулбергс сказал, что за короткое время ему пришлось выполнить "невозможную миссию", и ему кажется, что "удалось сложить комбинацию, в которой удовлетворены интересы четырех сторон и не заложено напряжение с самого начала". В настоящее время он не видит таких проблем, которые могли бы помешать утверждению правительства.

Как сообщалось, Кулбергс сегодня встретится с президентом государства Эдгаром Ринкевичем, чтобы ознакомить его с проделанной работой по созданию нового правительства.
 

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

