Деньги всё-таки растут на деревьях? В финской хвое нашли частицы золота

Нет, леса Лапландии не превратились в золотые прииски. Но оказалось, что деревья вместе с живущими внутри них бактериями могут подсказывать, где под землёй скрываются металлы.

Исследование провели учёные Университета Оулу и Геологической службы Финляндии. Они изучали ели, растущие в районе золотой минерализации Tiira на севере Финляндии, недалеко от крупнейшего в Европе золотого рудника Kittilä. Всего исследователи взяли 138 иголок у 23 деревьев. У четырёх деревьев — это около 17% выборки — в хвое нашли наночастицы золота.

Самое интересное оказалось не в самом золоте, а в том, как оно там оказалось. По словам исследователей, золото может присутствовать в почве в растворённой форме и вместе с водой попадать в растение. А затем в игру вступают эндофитные бактерии — микробы, которые живут внутри тканей растения и обычно помогают ему с питанием и ростом. В хвое золото снова переходит в твёрдую форму — в виде крошечных наночастиц.

Учёные связывают этот процесс с биоминерализацией — способностью живых организмов участвовать в образовании минеральных частиц.

Но радоваться владельцам елей пока рано. Речь идёт о настолько малых количествах золота, что собирать иголки ради заработка бессмысленно. Это не новый способ разбогатеть, а возможный новый способ искать месторождения: если растения накапливают следы металлов, они могут стать природными индикаторами того, что происходит под землёй.

Кроме того, такая биология может пригодиться не только геологам. Исследователи отмечают, что похожие процессы у мхов и растений могут помочь лучше понимать, как металлы перемещаются в окружающей среде, в том числе в районах, затронутых добычей полезных ископаемых.

Так что деньги, конечно, по-прежнему не растут на деревьях. Но иногда деревья могут очень вежливо намекнуть, где их стоит искать.