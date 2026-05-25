Деньги всё-таки растут на деревьях? В финской хвое нашли частицы золота

Редакция PRESS 25 мая, 2026 09:18

Наука 0 комментариев

Похоже, поговорку о том, что деньги не растут на деревьях, учёным придётся слегка уточнить. В Финляндии исследователи обнаружили микроскопические частицы золота в иголках обычной норвежской ели.

Нет, леса Лапландии не превратились в золотые прииски. Но оказалось, что деревья вместе с живущими внутри них бактериями могут подсказывать, где под землёй скрываются металлы.

Исследование провели учёные Университета Оулу и Геологической службы Финляндии. Они изучали ели, растущие в районе золотой минерализации Tiira на севере Финляндии, недалеко от крупнейшего в Европе золотого рудника Kittilä. Всего исследователи взяли 138 иголок у 23 деревьев. У четырёх деревьев — это около 17% выборки — в хвое нашли наночастицы золота.

Самое интересное оказалось не в самом золоте, а в том, как оно там оказалось. По словам исследователей, золото может присутствовать в почве в растворённой форме и вместе с водой попадать в растение. А затем в игру вступают эндофитные бактерии — микробы, которые живут внутри тканей растения и обычно помогают ему с питанием и ростом. В хвое золото снова переходит в твёрдую форму — в виде крошечных наночастиц.

Учёные связывают этот процесс с биоминерализацией — способностью живых организмов участвовать в образовании минеральных частиц. 

Но радоваться владельцам елей пока рано. Речь идёт о настолько малых количествах золота, что собирать иголки ради заработка бессмысленно. Это не новый способ разбогатеть, а возможный новый способ искать месторождения: если растения накапливают следы металлов, они могут стать природными индикаторами того, что происходит под землёй.

Кроме того, такая биология может пригодиться не только геологам. Исследователи отмечают, что похожие процессы у мхов и растений могут помочь лучше понимать, как металлы перемещаются в окружающей среде, в том числе в районах, затронутых добычей полезных ископаемых.

Так что деньги, конечно, по-прежнему не растут на деревьях. Но иногда деревья могут очень вежливо намекнуть, где их стоит искать.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

