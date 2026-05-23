«По лицам видно: интеллектом не обременены»: публицист Марис Зандерс — о политиках

© LTV 23 мая, 2026 13:15

Латышские СМИ

Это и другие нелестные высказывания в адрес латвийских политических деятелей прозвучало в программе ЛТВ Kultūršoks, темой которой было влияние соцсетей на политический климат в Латвии.

Авторы программы пришли к выводу, что иллюзорное убеждение политиков, будто они несут ответственность не перед всем обществом, а лишь перед своими подписчиками в соцсетях, является одной из причин политического кризиса. Не больше, не меньше.

Публицист и комментатор Марис Зандерс и вовсе назвал происходящее в политике дегенерацией. Он уверен, что соцсети не предполагают серьёзной дискуссии о том, как лучше управлять страной: "Политики или те, кто хочет быть таковыми, переходят на всё более короткие форматы. Это дегенерация, если твой политический посыл не длиннее десяти строчек. Например, во Франции, если ты - уважающий себя политик, ты должен что-то писать, и не мемуары, а просто о политике, об истории. И неважно, сами они пишут или им кто-то помогает, потому что это словно знак: политик сам в состоянии сформулировать что-то объёмом больше 100 символов и в его восприятии его избиратель в состоянии прочиать 20 страниц".

Зандерс считает, что в Латвии закончилась эпоха государственных мужей, которая была после восстановления независимости, когда в политику приходили люди другого закала: "Если посмотреть на Сейм, то там очень вежливые люди - в том смысле, что у них очень вежливые отношения с интеллектом: они друг друга не обременяют. Там просто на лицах написано, что они им не обременены. Интеллект это тоже учитывает и не посещает их - зачем же навязываться? Поэтому нет, там даже уже нет к этому претензий, я думаю, но вопрос в том, что это довольно грустно.

Я смотрел, была встреча с кандидатами в министры культуры. Как оно? Ну, там у людей с латышским языком проблемы, не говоря уже о какой-то мысли. Ну да, жуть".

Приток "свежей крови", как видится Зандерсу, тоже ничего не поменял во внутриполитической кухне Латвии: "Тезис о том, что должны прийти новые люди, себя ничем не оправдал. Там полно новых людей в Сейме, серьёзно, и единственное их преимущество - что они успешнее пишут речи с помощью ChatGPT".

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

