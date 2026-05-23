«По лицам видно: интеллектом не обременены»: публицист Марис Зандерс — о политиках

Авторы программы пришли к выводу, что иллюзорное убеждение политиков, будто они несут ответственность не перед всем обществом, а лишь перед своими подписчиками в соцсетях, является одной из причин политического кризиса. Не больше, не меньше.

Публицист и комментатор Марис Зандерс и вовсе назвал происходящее в политике дегенерацией. Он уверен, что соцсети не предполагают серьёзной дискуссии о том, как лучше управлять страной: "Политики или те, кто хочет быть таковыми, переходят на всё более короткие форматы. Это дегенерация, если твой политический посыл не длиннее десяти строчек. Например, во Франции, если ты - уважающий себя политик, ты должен что-то писать, и не мемуары, а просто о политике, об истории. И неважно, сами они пишут или им кто-то помогает, потому что это словно знак: политик сам в состоянии сформулировать что-то объёмом больше 100 символов и в его восприятии его избиратель в состоянии прочиать 20 страниц".

Зандерс считает, что в Латвии закончилась эпоха государственных мужей, которая была после восстановления независимости, когда в политику приходили люди другого закала: "Если посмотреть на Сейм, то там очень вежливые люди - в том смысле, что у них очень вежливые отношения с интеллектом: они друг друга не обременяют. Там просто на лицах написано, что они им не обременены. Интеллект это тоже учитывает и не посещает их - зачем же навязываться? Поэтому нет, там даже уже нет к этому претензий, я думаю, но вопрос в том, что это довольно грустно.

Я смотрел, была встреча с кандидатами в министры культуры. Как оно? Ну, там у людей с латышским языком проблемы, не говоря уже о какой-то мысли. Ну да, жуть".

Приток "свежей крови", как видится Зандерсу, тоже ничего не поменял во внутриполитической кухне Латвии: "Тезис о том, что должны прийти новые люди, себя ничем не оправдал. Там полно новых людей в Сейме, серьёзно, и единственное их преимущество - что они успешнее пишут речи с помощью ChatGPT".