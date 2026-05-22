В России у эмигрантов, покинувших страну, за критику властей начнут отбирать имущество

Комитет одобрил поправки, которые вводят закрытый перечень составов «преступлений» — среди них нарушение правил «иноагента», «злоупотребление свободой массовой информации», призывы к «экстремизму и терроризму», публичное отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии и другие. В качестве обеспечительной меры законопроект допускает арест имущества релокантов. Решение об этом, согласно одобренной поправке, должен принимать суд.

Идея конфискации за критику властей не нова. Ещё в начале 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести в УК РФ пункт об изъятии имущества уехавших россиян, которые «льют грязь на Россию». В апреле 2025 года депутат Айрат Фаррахов уточнил, что законопроект позволит рассматривать дела о «правонарушениях» релокантов без их личного присутствия. В июне того же года правительство поддержало инициативу, направленную против критиков Кремля.

Юрист правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Мария Чащилова, комментируя тот закон, подчеркнула: власти с помощью таких норм просто «затыкают рот» критикам.