На выходных погреемся, но потом резко похолодает

В ближайшие три дня — в субботу, воскресенье и понедельник — солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут кратковременные дожди, дождевые облака в большей степени затронут восточную часть страны. В субботу будет дуть слабый до умеренного западный ветер, и воздух прогреется до +20..+24 градусов, в воскресенье и понедельник ветер станет более порывистым, максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса.

Более низкая температура сохранится на побережье Видземе и на западном побережье Курземе, где при ветре с моря температура воздуха не превысит +13..+17 градусов.

Согласно текущим прогнозам, во вторник станет немного прохладнее, а в среду по всей стране температура не превысит +9..+14 градусов. Прохладная погода ожидается и во второй половине недели. В некоторые ночи местами, при рассеивании облаков и стихании ветра, возможен иней.

На следующей неделе временами будут идти дожди, местами ожидаются грозовые ливни и град. Порывистый северо-западный ветер может ломать деревья и причинять другие незначительные повреждения.