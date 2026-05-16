Гунтарс Дзерве с женой Интой занимаются выращиванием клубники, малины и кустовой черники в хозяйстве Augusta zemenes в Малпилсе, используя инновационные методы. Оба их сына предпочли пойти другим путём. "Один уже вышел в большую жизнь, он художник в Барселоне, занимается творческими вещами и клиентским сервисом. Второй в этом году заканчивает РТУ, будет инженером, ему уже делают серьёзные предложения по работе. Он помогает программировать и развивать техническую сторону, но нашего представления у него нет. Мы не грустим из-за этого. Я уважаю выбор молодых людей, потому что надо делать то, что нравится, где можно получить кайф", - рассказывает хозяин.

Инесе Риекстиня с мужем разводят коров и телят на мясо в крестьянском хозяйстве Riekstiņi в Мазсалаце. Её дети на селе тоже не останутся: "Мы с мужем оба на пенсии. Молодые уже не хотят. Старший сын живёт в Валмиере, а младщему не нравится Мазсалаца. Он работает пожарным в Салацгриве - там море, социальные гарантии и более стабильная жизнь". Инесе считает, что сыновья так поступили, потому что в детстве видели, как тяжёл труд в сельском хозяйстве.

В объединении фермеров "Крестьянский сейм" смену поколений, точнее, её отсутствие, воспринимают как одну из самых острых проблем в сельском хозяйстве. Зампредседателя правления объединения и владелица крестьянского хозяйства Rožkalni Иева Алпа-Эйзенберга признаёт, что это структурная проблема, но Латвия в этом вопросе не уникальна.

"В фермерских хозяйствах сейчас средний возраст хозяев - выше среднего, за 50, ближе к 60 годам, с каждым годом это число немного растёт, потому что молодые не приходят", - такую статистику приводит она.

В Латвии существуют программы поддержки для молодых фермеров - можно получить грант в размере до 60 тысяч евро. Но Алпа-Эйзенберга считает систему недостаточно гибкой: "Если молодой фермер перенимает отцовское хозяйство, часто ему отказывают в поддержке для перекупки соседского хозяйства, чтобы можно было расшириться. Эти бюрократические препятствия мешают развитию".

Ещё одна актуальная проблема - социальные гарантии: фермеры годами вкладывали всю прибыль в развитие хозяйств, меньше заботясь о пенсионном капитале.

"Когда-то была пенсионная программа ЕС, чтобы обеспечивать фермерам достойную старость, но её нет уже много лет", - жалуется Алпа-Эйзенберга.

При этом ЕС выдвигает цель - к 2040 году удвоить удельный вес молодых фермеров, но практические решения пока ещё не найдены - их только ищут.

(Иллюстративное фото.)