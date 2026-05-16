Боятся остаться без пенсии: почему молодёжь в Латвии не хочет трудиться на селе (1)

© Lsm.lv 16 мая, 2026 14:49

Латышские СМИ 1 комментариев

Лишь каждый десятый фермер в Латвии моложе 40 лет, это означает, что смены поколений в сельском хозяйстве не наблюдается. В LSM.LV попытались найти причину, что отбивает у молодёжи охоту вести хозяйство на отцовском хуторе - кредитное бремя, тяжёлый труд или более обширные возможности в городах и за рубежом.

Гунтарс Дзерве с женой Интой занимаются выращиванием клубники, малины и кустовой черники в хозяйстве Augusta zemenes в Малпилсе, используя инновационные методы. Оба их сына предпочли пойти другим путём. "Один уже вышел в большую жизнь, он художник в Барселоне, занимается творческими вещами и клиентским сервисом. Второй в этом году заканчивает РТУ, будет инженером, ему уже делают серьёзные предложения по работе. Он помогает программировать и развивать техническую сторону, но нашего представления у него нет. Мы не грустим из-за этого. Я уважаю выбор молодых людей, потому что надо делать то, что нравится, где можно получить кайф", - рассказывает хозяин.

Инесе Риекстиня с мужем разводят коров и телят на мясо в крестьянском хозяйстве Riekstiņi в Мазсалаце. Её дети на селе тоже не останутся: "Мы с мужем оба на пенсии. Молодые уже не хотят. Старший сын живёт в Валмиере, а младщему не нравится Мазсалаца. Он работает пожарным в Салацгриве - там море, социальные гарантии и более стабильная жизнь". Инесе считает, что сыновья так поступили, потому что в детстве видели, как тяжёл труд в сельском хозяйстве.

В объединении фермеров "Крестьянский сейм" смену поколений, точнее, её отсутствие, воспринимают как одну из самых острых проблем в сельском хозяйстве. Зампредседателя правления объединения и владелица крестьянского хозяйства Rožkalni Иева Алпа-Эйзенберга признаёт, что это структурная проблема, но Латвия в этом вопросе не уникальна.

"В фермерских хозяйствах сейчас средний возраст хозяев - выше среднего, за 50, ближе к 60 годам, с каждым годом это число немного растёт, потому что молодые не приходят", - такую статистику приводит она.

В Латвии существуют программы поддержки для молодых фермеров - можно получить грант в размере до 60 тысяч евро. Но Алпа-Эйзенберга считает систему недостаточно гибкой: "Если молодой фермер перенимает отцовское хозяйство, часто ему отказывают в поддержке для перекупки соседского хозяйства, чтобы можно было расшириться. Эти бюрократические препятствия мешают развитию".

Ещё одна актуальная проблема - социальные гарантии: фермеры годами вкладывали всю прибыль в развитие хозяйств, меньше заботясь о пенсионном капитале.

"Когда-то была пенсионная программа ЕС, чтобы обеспечивать фермерам достойную старость, но её нет уже много лет", - жалуется Алпа-Эйзенберга.

При этом ЕС выдвигает цель - к 2040 году удвоить удельный вес молодых фермеров, но практические решения пока ещё не найдены - их только ищут.

(Иллюстративное фото.)

Комментарии (1)
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

