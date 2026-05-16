"Я сегодня не рекомендую своим детям отправляться в США, чтобы получать образование и работать", - эта фраза канцлера удостоилась аплодисментов от аудитории.

Канцлер упомянул о "социальном климате, внезапно возникшем" в США, и сказал, что "даже самым образованным в Америке тяжело найти работу".

Поскольку Мерц придерживается трансатлантических взглядов, как и большинство немецких политиков-центристов, пока в США правит администрация Трампа, отношения между обеими странами становятся всё более напряжёнными.

"Я большой поклонник Америки, но сейчас моё восхищение ею не растёт", - признал канцлер, на что публика отреагировала смехом.

Напряжённость в отношениях между США и ФРГ в прошлом месяце ещё более усугубилась, когда Мерц заявил, что Иран за столом переговоров унижает Вашингтон.

Вскоре после этого президент США Доналд Трамп внезапно сообщил, что США выведет из баз в Германии 5000 военнослужащих.

Отношения между США и их традиционными союзниками в Европе подпортили также угроза Трампа аннексировать Гренландию и сокращение поддержки Украины.