Коалиция трещит перед выборами: Силиня теряет опору

Хотя политики снова говорят о «геополитической ситуации», в их действиях всё труднее увидеть государственные интересы. До выборов остаётся всё меньше времени, и партии всё откровеннее играют на себя.

Сейчас судьба правительства почти полностью находится в руках «Прогрессивных». Лидер партии Андрис Шуваевс уже дал Силине жёсткую оценку и фактически выразил ей недоверие.

«Прогрессивные» не видят, что Силиня способна ответственно руководить правительством», - говорится в позиции партии.

Силиня, в свою очередь, дала понять, что готова лично прийти во фракцию «Прогрессивных» и объяснить свои действия после инцидента с дронами. Это означает, что премьер хочет сохранить нынешнюю коалицию и готова к компромиссам.

Одним из таких компромиссов мог бы стать повтор сценария 2022 года: если пост потерял министр обороны Андрис Спрудс, то другую потерю должна понести и другая партия коалиции. В этом контексте упоминался министр земледелия Армандс Краузе. Однако лидер Союза зелёных и крестьян Виктор Валайнс заранее отверг такую логику: Спрудс ушёл сам, а Краузе уходить не намерен.

Публикация отчёта Госконтроля о ревизии в «Латвийских государственных лесах», на которую могли рассчитывать «Прогрессивные», была отложена. Это делает ситуацию политически чище, но не снимает главного вопроса: может ли правительство работать, если отношения между партнёрами уже выглядят открыто враждебными.

На этом фоне всё важнее становится не только судьба кабинета, но и образ партий перед выборами. «Новое Единство» долгие годы держалось на репутации «взрослого в комнате». На фоне более шумных и конфликтных политиков партия выглядела силой порядка, расчёта и ответственности.

Теперь этот образ дал трещину. Спешка вокруг отставки Спрудса и заявления Силини, а также спор о том, были ли заранее предупреждены партнёры по коалиции, поставили премьер-министра и «Новое Единство» в двусмысленное положение.

Автор текста сравнивает эту ситуацию не с серьёзным политическим процессом, а со школьной суетой перед классным вечером. Удар болезненный: именно образ «взрослых» долго спасал «Новое Единство» от разговоров о политическом закате.

Если традиционный электорат «Нового Единства» начнёт уходить к «Прогрессивным», именно они могут стать новыми претендентами на роль ответственной партии для «довольного» избирателя. Но у «Прогрессивных» своя ловушка: против них выступают почти все остальные, а значит, после 3 октября партия легко может оказаться в оппозиции.

Поэтому выбор для «Прогрессивных» становится жёстким. Либо оставаться в правительстве Силини под лозунгом «ответственности за государство», либо выходить из коалиции и идти на выборы как сила, которая не стала поддерживать кабинет, в способность которого сама же не верит.