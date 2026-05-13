Коалиция трещит перед выборами: Силиня теряет опору

Редакция PRESS 13 мая, 2026 08:17

В Латвии предвыборный политический кризис развернулся сразу в двух плоскостях. Первая - сохранится ли нынешнее правительство Эвики Силини. Вторая - как этот кризис ударит по позициям партий перед выборами в Сейм 3 октября. Об этом пишет Бен Латковский в "Неаткариге".

Хотя политики снова говорят о «геополитической ситуации», в их действиях всё труднее увидеть государственные интересы. До выборов остаётся всё меньше времени, и партии всё откровеннее играют на себя.

Сейчас судьба правительства почти полностью находится в руках «Прогрессивных». Лидер партии Андрис Шуваевс уже дал Силине жёсткую оценку и фактически выразил ей недоверие.

«Прогрессивные» не видят, что Силиня способна ответственно руководить правительством», - говорится в позиции партии.

Силиня, в свою очередь, дала понять, что готова лично прийти во фракцию «Прогрессивных» и объяснить свои действия после инцидента с дронами. Это означает, что премьер хочет сохранить нынешнюю коалицию и готова к компромиссам.

Одним из таких компромиссов мог бы стать повтор сценария 2022 года: если пост потерял министр обороны Андрис Спрудс, то другую потерю должна понести и другая партия коалиции. В этом контексте упоминался министр земледелия Армандс Краузе. Однако лидер Союза зелёных и крестьян Виктор Валайнс заранее отверг такую логику: Спрудс ушёл сам, а Краузе уходить не намерен.

Публикация отчёта Госконтроля о ревизии в «Латвийских государственных лесах», на которую могли рассчитывать «Прогрессивные», была отложена. Это делает ситуацию политически чище, но не снимает главного вопроса: может ли правительство работать, если отношения между партнёрами уже выглядят открыто враждебными.

На этом фоне всё важнее становится не только судьба кабинета, но и образ партий перед выборами. «Новое Единство» долгие годы держалось на репутации «взрослого в комнате». На фоне более шумных и конфликтных политиков партия выглядела силой порядка, расчёта и ответственности.

Теперь этот образ дал трещину. Спешка вокруг отставки Спрудса и заявления Силини, а также спор о том, были ли заранее предупреждены партнёры по коалиции, поставили премьер-министра и «Новое Единство» в двусмысленное положение.

Автор текста сравнивает эту ситуацию не с серьёзным политическим процессом, а со школьной суетой перед классным вечером. Удар болезненный: именно образ «взрослых» долго спасал «Новое Единство» от разговоров о политическом закате.

Если традиционный электорат «Нового Единства» начнёт уходить к «Прогрессивным», именно они могут стать новыми претендентами на роль ответственной партии для «довольного» избирателя. Но у «Прогрессивных» своя ловушка: против них выступают почти все остальные, а значит, после 3 октября партия легко может оказаться в оппозиции.

Поэтому выбор для «Прогрессивных» становится жёстким. Либо оставаться в правительстве Силини под лозунгом «ответственности за государство», либо выходить из коалиции и идти на выборы как сила, которая не стала поддерживать кабинет, в способность которого сама же не верит.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

