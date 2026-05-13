Пожар с подозрением в Пурвциемсе. Почему соседи заговорили об убийстве после ночного пожара?

Ночью в Пурвциемсе спасатели тушили пожар в квартире пятиэтажного дома. После ликвидации огня из помещения вынесли тело мужчины, а полиция ещё долго обходила соседей и расспрашивала их о погибшем. Об этом сообщает «Degpunktā».

Пожарных вызвали около часа ночи. Эвакуироваться пришлось только двум людям, остальным разрешили оставаться в квартирах. По словам жильцов, погибший, предположительно, въехал в сгоревшую квартиру недавно, но соседи уже успели его заметить.

Одна из соседок рассказала, что вокруг квартиры была заметна «суета». По её словам, к мужчине приходили люди, которые производили неприятное впечатление.

«Может, когда-то что-то и было. Но туда, к тому, кто там жил, ходили… нехорошие. Ему было около 50 лет», - сказала соседка.

Другая жительница дома также обратила внимание на посетителей этой квартиры. Она рассказала, что эти люди в доме не жили, а в подъезде иногда чувствовался запах табака.

«Туда ходили какие-то специфические люди. Они здесь не жили. Иногда можно было почувствовать, что кто-то курил в подъезде. У моих дверей тоже были два человека, которые что-то искали. Да, они были очень “весёлые”», - рассказала соседка.

Подозрения жильцов усилили детали на месте происшествия. В подъезде заметны следы крови, а на лестнице осталась полицейская измерительная лента, которую используют для фиксации доказательств. Для обычного пожара такая картина выглядит нетипично.

Соседка, живущая этажом ниже сгоревшей квартиры, рассказала, что полиция спрашивала, что она слышала и что знает о произошедшем. По её словам, погибшего она почти не знала и даже не была уверена, кто именно жил в этой квартире.

Перед пожаром женщина слышала в квартире голоса трёх человек. По её словам, люди вели себя громко и эмоционально ссорились. Около полуночи голоса стихли, но затем было слышно, как кто-то активно ходит по квартире.

В полиции подтвердили, что после пожара в помещении нашли мёртвого мужчину. Первоначальная информация указывает на то, что против него могло быть совершено преступление. Начат уголовный процесс по факту убийства. О задержанных пока не сообщается.